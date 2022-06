Argentinië zet Italië makkelijk opzij in ‘Finalissima’ na eerbetoon aan afscheidnemende Chiellini - Polen wint van Wales in Nations League

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De UEFA en de Zuid-Amerikaanse bond Conmebol besloten in september vorig jaar een grote finale tussen de twee kampioensploegen te organiseren, kort nadat beide bonden zich krachtig hadden uitgesproken tegen de plannen van wereldvoetbalbond FIFA om het WK eens in de twee jaar te gaan houden in plaats van eens in de vier jaar.

Lionel Messi speelde in Londen een belangrijke rol bij Argentinië. De bijna 35-jarige spelmaker stelde na een klein halfuur spelen, met een lage voorzet vanaf links, Lautaro Martínez in staat van dichtbij te scoren.

In de blessuretijd van de eerste helft was Martínez de aangever. Na een lange trap van doelman Emiliano Martínez nam de speler van Internazionale de bal goed aan en met een versnelling en een uitstekende steekpass stelde hij Ángel Di María in staat te scoren. Di María stiftte de bal in het doel.

Italië, dat in november ontbreekt bij het WK in Qatar, wist na rust de spanning niet meer terug te brengen. Invaller Paulo Dybala nam in blessuretijd de derde treffer van Argentinië voor zijn rekening.

Polen wint van Wales in Nations League-groep van België

In de Tarczynski Arena waren het nochtans de bezoekers, zonder sterspeler Gareth Bale, die na rust op voorsprong klommen via Swindon-middenvelder Jonathan Williams, op aangeven van Rabbi Matondo. De revelatie van Cercle Brugge was bij het begin van de tweede helft het veld opgekomen.

Een verrassing leek even in de maak, totdat Jakub Kaminski in de 72e minuut voor de gelijkmaker zorgde. In de slotfase moest Wales nog de 2-1 slikken van Karol Swiderski. Een opdoffer voor Wales, dat zondag in Cardiff nog een barragewedstrijd voor het WK moet afwerken. Dan wacht de winnaar van het duel van vandaag/woensdag tussen Schotland en Oekraïne. Wales kan voor het eerst sinds 1958 nog eens van de partij zijn op een WK.

In groep 4 van de A-divisie starten de Rode Duivels op vrijdag in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion met een Derby der Lage Landen tegen Nederland. Vijf dagen later, op woensdag 8 juni is er de thuiswedstrijd tegen het Polen van Robert Lewandowski. Op de speeldagen drie en vier volgen er twee uitwedstrijden: op zaterdag 11 juni staat in Cardiff het altijd lastige duel tegen Wales op het programma, het vierluik wordt na een korte tussenstop in Brussel op dinsdag 14 juni afgesloten in Polen.

Dan zijn er meteen vier van de zes speeldagen achter de rug in deze groepsfase, met na de zomeronderbreking enkel nog de interlands tegen Wales (22 september in Brussel) en Nederland (25 september in Amsterdam). De groepswinnaar kwalificeert zich vervolgens voor de Final Four, die in juni 2023 gespeeld wordt. De laatste degradeert uit de groep.

