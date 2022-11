Argentinië wereldkampioen, België eruit in 1/8ste finales: hebben EA Sports en FIFA het wéér bij het rechte eind?

WK voetbalWordt het WK in Qatar het toernooi van de ultieme triomf voor Lionel Messi? Als we EA Sports mogen geloven wel. De gameontwikkelaar simuleerde het WK via het populaire voetbalspel FIFA 23 en kwam zo bij Argentinië als winnaar uit. Opvallend: sinds 2010 had EA Sports het al elk WK bij het rechte eind. En dat is niet zo'n goed nieuws voor de Rode Duivels...