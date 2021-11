Argentinië, met invaller Messi, dankzij zege in Uruguay op zucht van WK-kwalificatie - VS wint van Mexico

VoetbalArgentinië staat weer een stap dichter bij kwalificatie voor het WK in Qatar. De Albiceleste behaalde in Montevideo een 0-1 overwinning tegen Uruguay.

Angel Di Maria scoorde na zeven minuten het enige doelpunt. Lionel Messi viel een kwartier voor tijd in voor Giovani Lo Celso. Messi had de twee laatste wedstrijden met zijn club PSG gemist door blessureleed maar was, tot onvrede van de Parijzenaars, toch afgereisd naar de nationale ploeg.

Met 28 punten uit twaalf wedstrijden verstevigt Argentinië zijn tweede plaats in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone. Brazilië voert de ranking aan met 34 op 36 en is al zeker van een ticket voor Qatar. Dinsdagavond spelen beide toplanden tegen elkaar in het Argentijnse San Juan.

Uruguay staat voorlopig pas zesde met 16 punten uit dertien wedstrijden, evenveel als Chili (vierde) en Colombia (vijfde). De top vier plaatst zich rechtstreeks voor de wereldbeker, de nummer vijf speelt intercontinentale play-offs.

Volledig scherm © AP

VS verslaat Mexico in topaffiche van Concacafzone

De Verenigde Staten hebben op de zevende speeldag in de Concacafzone (Noord- en Centraal-Amerika en Caraïben) voor het WK in Qatar met 2-0 gewonnen van Mexico. Invaller Christian Pulisic (Chelsea) en Weston McKennie (Juventus) bezorgden de VS met treffers in het slotkwartier de zege voor eigen publiek in Cincinnati. Genkverdediger Mark McKenzie bleef op de bank.

In de stand wippen de VS dankzij een beter doelpuntensaldo over Mexico naar de eerste plaats. Beide landen hebben 14 punten uit zeven matchen. Canada volgt als derde met 13 punten. Het won na een doelpunt van Jonathan David (ex-Gent) thuis in Edmonton met 1-0 van Costa Rica. Panama wipte naar de vierde plaats met 11 punten dankzij een 2-3 zege in Honduras. De top drie mag naar het WK in Qatar, de nummer vier speelt intercontinentale play-offs.

. Stand (na 7 matchen)

1. Verenigde Staten 14 punten

2. Mexico 14

3. Canada 13

4. Panama 11

5. Costa Rica 6

6. Jamaica 6

7. El Salvador 6

8. Honduras 3

Volledig scherm © USA TODAY Sports

Lees ook.