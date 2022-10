Argentijnse journaliste weet het zeker: “Lionel Messi keert volgende zomer terug naar FC Barcelona”

“Lionel Messi is op 1 juli 2023 speler van FC Barcelona.” De tweet van Veronica Brunati, de Argentijnse journaliste die via Sergio Agüero contacten heeft met de entourage van Messi, wordt razendsnel verspreid. Eerder gaf de Spaanse journalist Miquel Blazquez aan dat de stervoetballer zijn contract bij PSG niet zal verlengen.

Zou het dan toch kunnen, Lionel Messi opnieuw in het shirt van de Blaugrana? Eduard Romeu, de economische vicepresident van Barcelona, zet de deur alvast op een kier. “Het zou financieel mogelijk zijn, want als hij terugkeert, zal het als vrije speler zijn”, vertelde hij aan een Catalaanse radio. “Al is het een beslissing die door de technische staf en door de speler genomen moet worden. Messi is een icoon van de club. Barcelona zal, hoe dan ook, altijd zijn thuis zijn.”

Mogelijk neemt Messi na het WK in Qatar een beslissing over zijn toekomst. De Argentijn verliet Barcelona in de zomer van 2021. De Catalaanse club was wegens financiële problemen niet in staat om het contract van Messi te verlengen. Wordt vervolgd.