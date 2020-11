Argentijns voetbalicoon Diego Maradona op 60-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand

Diego Armando Maradona is op 60-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand, dat is bevestigd door zijn woordvoerder Sebastian Sanchi. Maradona stierf thuis. De internationale voetbalwereld verliest een van zijn grootsten. In Argentinië is een driedaagse van nationale rouw afgekondigd.

Diego Maradona kreeg woensdagochtend een hartstilstand in zijn huis in de wijk San Andrés, in Argentinië. Na verschillende reanimatiepogingen konden hulpdiensten de Argentijn niet meer redden.

De voormalig vedette van onder meer Napoli, Barcelona en Boca Juniors werd begin deze maand, enkele dagen na zijn 60e verjaardag, opgenomen in een ziekenhuis in La Plata. Hij vertoonde verschijnselen van bloedarmoede en uitdroging. Nadat bij een scan een bloedprop tussen zijn hersenen en schedel was geconstateerd, werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires waar een operatie volgde. Die verliep succesvol.

Maradona herstelde in een afkickcentrum - mede door ontwenningsverschijnselen van zijn alcoholverslaving - en later ook thuis van die hersenoperatie. Dat herstel ging razendsnel waardoor het leek dat hij snel terug de oude zou kunnen worden.

Het was niet de eerste keer dat Maradona met spoed onder het mes moest. De Argentijn sukkelde al jaren met de gezondheid en gaf op 30 oktober geen al te beste indruk, toen hij ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag even aan de kant van het veld verscheen bij Gimnasia, het team uit La Plata dat hij coachte. Voor het overige verscheen “Pluisje” recent amper in het openbaar, omdat het gevaar op besmetting met het coronavirus in het door het longvirus zwaar getroffen Argentinië te groot was.

Volledig scherm Maradona op het WK 1986. © REUTERS

Genie

In zijn geboorteland Argentinië is Maradona zoveel meer dan de geniale voetballer die hij was, volgens velen de beste speler aller tijden. Hij groeide er uit tot een haast religieus aanbeden icoon, een nationaal symbool van een ongekende grootheid, met fans tot in alle uithoeken van de wereld.

Maradona flirtte al meermaals met de dood. Twintig jaar geleden kreeg hij in Punta del Este een zware hartaanval na een overdosis. Er volgde een lange ontwenningskuur in Cuba, destijds hem aangeraden door zijn goede vriend wijlen Fidel Castro. Vier jaar later woog Maradona echter al meer dan honderd kilogram en volgde een tweede hartaanval, deze keer in Buenos Aires. Opnieuw kwam hij er echter zonder al te veel kleerscheuren door. Een maagverkleining hielp hem nadien af te vallen. Drie jaar later lag hij al opnieuw in het ziekenhuis, deze keer na een alcoholvergiftiging. De laatste jaren sukkelde hij vooral met de maag en beide knieën.

Volksheld

Maradona was ook een volksheld in de meest letterlijke zin van het woord. Hij groeide op in een verpauperde omgeving in de sloppenwijk Villa Fiorito, in een uithoek van Buenos Aires. Op tienjarige leeftijd werd hij ontdekt toen hij speelde bij Estrella Roja, bij hem in de buurt. Hij werd opgenomen in de jeugdopleiding van Argentinos Juniors - de club waar later ook talenten als Juan Román Riquelme vandaan zouden komen.

Hij speelde daarna bij Boca Juniors en maakte in 1982 de overstap naar Europa. FC Barcelona plukte hem weg. Daar kwam hij twee jaar voor uit, maar zijn grootste triomfen zou hij boeken bij Napoli, in Italië. Hij leidde de Zuid-Italiaanse ploeg tot ongekende successen. Hij bezorgde de club in 1987 de eerste titel uit de geschiedenis en verwierf er een cultstatus die tot op heden niet te overzien valt. De muurschilderingen tieren er welig. Maradona verliet Napels in 1991.

Volledig scherm Maradona bij Napoli. © Getty Images

Mundial 1986

Ondertussen blonk Maradona ook bij de Argentijnse nationale ploeg uit. Het summum bereikte hij met een weergaloze wereldbeker in 1986 in Mexico. Hij was er de ster van het toernooi. Vooral vanaf de kwartfinale ontbond “pluisje” zijn duivels. Tegen Engeland scoorde hij eerst met de wereldbefaamde “hand van god”, en daarna dribbelde hij het halve veld over. Dit doelpunt werd later door de FIFA uitgeroepen tot het doelpunt van de eeuw.

In de halve finale raasde Maradona verder, toen tegen onze Rode Duivels. Hij scoorde twee keer. Uiteindelijk zou hij ook in de finale afrekenen met West-Duitsland. Hij gaf er de beslissende assist aan Jorge Burruchuga. Argentinië werd wereldkampioen. Maradona de beste speler ter wereld.

Maradona stopte in 1997 met voetballen bij Boca Juniors in Argentinië. Daarna werd hij trainer. Tussen 2008 en 2010 was hij bondscoach van Argentinië. Hij leidde ze tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika, maar dat werd geen groot succes. Maradona haalde de kwartfinale, maar ging eruit tegen Duitsland.

Tot zijn dood werd Maradona, als trainer van het bescheiden Gimnasia y Esgrima La Plata, als een held ontvangen in alle stadions waar hij kwam.

Volledig scherm © AFP