Aparte tattoo levert Argentijnse tijdens WK vrouwenvoetbal bakken kritiek op: “Stop, het gaat niet goed met mij”

Op het linkerbeen van Rodriguez pronken twee absolute legendes van het voetbal. Diego Maradona, de Argentijn die in 1986 zijn land naar een wereldkampioenschap leidde, staat op het bovenbeen van de 25-jarige aanvaller. Daar is niets opvallends aan, gezien de status die ‘pluisje’ heeft in Argentinië en Zuid-Amerika.

Voorafgaand aan het WK legde Rodriguez de beslissing om Ronaldo op haar scheenbeen te vereeuwigen, uit. “Ik zag hem spelen en ik dacht: ‘hoe kan hij zo perfect zijn?’ Hij verrast me met alles wat hij doet. Met deze tatoeage heb ik Cristiano nu voor altijd bij mij. Hij is zonder twijfel de beste speler ter wereld.”

Idool

Tijdens een interview met ESPN benadrukte ze dat ze de voormalige spits van onder meer Manchester United en Real Madrid altijd de voorkeur zou geven boven haar landgenoot. “Mijn idool is Ronaldo, niet Messi.” Op de site van de FIFA gaat ze nog een stapje verder. “Ik heb de twee besten op mijn been staan.”

Rodriguez viel gisteren een kwartier voor tijd in bij Argentinië, dat de WK wedstrijd tegen Italië met 1-0 verloor. Ook het stadion van Boca Juniors, la Bombonera, heeft een plekje op het lichaam van Rodriguez. Zij was namelijk de eerste die in een vrouwenwedstrijd scoorde in het Argentijnse stadion.