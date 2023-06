“Antwerp zal nu niet meer achterom kijken”: Marc Degryse ziet hoe Gheysens en Overmars RAFC op Europese kaart willen zetten

Alles wat Gheysens voorstelt, botst op een njet: waarom Antwerp niet verder bouwt aan het stadion

Toen Paul Gheysens met Antwerp promoveerde, duurde het amper 20 weken voor er een nieuwe hoofdtribune stond. Zeven jaar later is de helft van het stadion nog steeds een ruïne. Waarom doet Gheysens niet waar hij het beste in is: bouwen? HLN spitte de voorbije weken in het Bosuildossier en stootte beurtelings op nieuwe onthullingen en nog meer vraagtekens.