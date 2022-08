Antwerp wint opnieuw makkelijk van matig Lillestrom, in laatste voorronde wacht het Turkse Basaksehir

Conference LeagueAntwerp heeft zijn ticket voor de laatste voorronde van de Conference League beet. The Great Old versloeg in de return van de derde voorronde, het Noorse Lillestrom in het Bosuilstadion met 2-0. De heenwedstrijd in Noorwegen eindigde vorige week op 1-3 in het voordeel van RAFC.