Antwerp vist achter het net: Daley Blind heeft toptransfer naar Bayern te pakken

VOETBALSlecht nieuws voor Antwerp . De Great Old leek in de strijd om Daley Blind (32) vooral nog met het Spaanse Real Sociedad rekening te moeten houden, maar uiteindelijk is het Bayern München dat de linksbenige Oranje-international voor minstens zes maanden in huis haalt.

Blind was bij Ajax de laatste maanden onder trainer Alfred Schreuder (ex-Club Brugge) lang niet meer altijd zeker van een basisplaats en hij mocht er dus beschikken. Zijn contract werd in onderling overleg ontbonden. “We zijn de afgelopen dagen met Daley tot overeenstemming gekomen om het nog lopende contract te beëindigen”, zei algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax nog over het nieuws van de ontbinding. “Ik hoop dat hij bij een andere club nog een mooi vervolg gaat geven aan de laatste fase van zijn succesvolle voetballoopbaan.”

Antwerp trok al sinds de zomer aan de mouw van Daley Blind. Toen was een transfer voor Ajax echter onbespreekbaar, maar intussen verloor Blind in Amsterdam zijn basisplaats en nu laat Ajax de ervaren verdediger dus wel gaan. Antwerp blies het dossier-Blind in de voorbije weken nieuw leven in en de speler heette trouwens gecharmeerd te zijn door het sportieve project dat Antwerp hem voorlegde. Op de Bosuil zou hij herenigd worden met Ajax’ voormalig sportief directeur Marc Overmars, die sinds enkele maanden in Antwerpen aan de slag is.

Ook het Baskische Real Sociedad legde een aanlokkelijk voorstel neer - Blind kon er meer verdienen dan bij Antwerp - maar uiteindelijk is het dus Bayern München dat aan het langste eind trekt. Als alles goed gaat, tekent Blind er een contract tot het einde van dit seizoen, met de optie op een bijkomend. In München moet hij de blessure van Luca Hernandez, die de kruisband van zijn rechterknie afscheurde in de WK-match met Frankrijk tegen Australië, mee opvangen. Met Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch loopt Blind in Duitsland trouwens ook heel wat oude bekenden tegen het lijf.

333 wedstrijden voor Ajax

Blind werd opgeleid bij Ajax, debuteerde eind 2018 en speelde 333 wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij 13 doelpunten maakte en 21 assists gaf. Blind werd liefst zeven keer landskampioen met Ajax: vier keer op rij in zijn eerste periode en drie keer op rij in zijn tweede periode. Na het WK 2014 werd hij voor 17,5 miljoen euro verkocht aan Manchester United, om na 141 wedstrijden in vier jaar tijd in de zomer van 2018 voor 16 miljoen euro terug te keren naar zijn geboorteplaats Amsterdam. Samen met Dusan Tadic zorgde hij voor de ervaring naast talenten als Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, waardoor Ajax in 2019 bijna de Champions League-finale bereikte. Blind was op het WK basisspeler in de vijf wedstrijden die Oranje speelde, maar bereikte de mijlpaal van 100 interlands net niet in Qatar.

