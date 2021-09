Antwerp verhuurt Lamkel Zé aan Slovaakse vicekampioen DAC: “Dat ik de meest waardevolle speler van de competitie word? Dat deert me niet”

Lamkel Zé was al maanden op weg naar de uitgang bij Antwerp. De club vond geen oplossing op transfer deadline day, maar in sommige landen blijft de transfermarkt iets langer open. Zo ook in Slovakije. DAC 1904, de Slovaakse vicekampioen, profiteert daarvan en haalt hem nu binnen. Dat bevestigen beide clubs.

“Ik beschouw dit als de juiste stap voor mijn carrière”, zegt Lamkel Zé op de website van zijn nieuwe club. “Ik moet nog met de coach praten over de doelen van het team, maar ik wil absoluut in de top drie eindigen. Daar zal ik mijn bijdrage in moeten hebben, met dubbele cijfers qua goals en assists. Zo zal ik ook kunnen terugkeren naar de nationale ploeg van Kameroen. Dat ik de meest waardevolle speler van de competitie word? Dat deert me niet, nee. Ik ben een voetballer die geen druk voelt als ik op het veld stap.”

Lamkel Zé speelde op 17 april 2021 zijn laatste competitiematch voor Antwerp. Aan talent geen gebrek, maar door zijn fratsen verdween Lamkel Zé uit de A-kern. De situatie werd onhoudbaar. Nu is er met een uitleenbeurt naar DAC een tijdelijke oplossing, volgend jaar keert hij in principe terug naar Antwerp. Al is de kans klein dat hij ooit nog in een shirt van de Great Old te zien zal zijn.

Lamkel Zé vertelde in een interview met ons over zijn vertrekwens:

