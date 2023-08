Antwerp neemt het in laatste voorronde Champions League op tegen AEK Athene

Antwerp, Union, Racing Genk, AA Gent en Club Brugge staan op één horde van Europees voetbal. De ene in de Champions League, de andere in de Europa League of Conference League. Wie treffen onze Belgische clubs in de play-offronde? En wanneer worden die wedstrijden gespeeld?

Omdat België op het einde van het seizoen 2021-2022 uit de top tien tuimelde van de UEFA-coëfficiëntenranglijst, kreeg landskampioen Antwerp geen rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League. En dus moet er een laatste voorronde worden gespeeld, tegen het Griekse AEK Athene.

Antwerp speelt in die laatste voorronde eerst thuis (22 augustus), een week later op woensdag (30 augustus) is de terugwedstrijd in Athene. De winnaar gaat door naar de groepsfase van de Champions League. De verliezer wordt opgevangen in de groepsfase van de Europa League.

Beide wedstrijden van Antwerp tegen AEK Athene zullen live te zien zijn op VTM.

Union speelt voor een plek in de groepsfase van de Europa League. De tegenstander? Lugano uit Zwitserland, vorig seizoen derde na Young Boys en Servette. De duels zijn op 24 en 31 augustus. Ook Union begint met een thuiswedstrijd. Als de Brusselaars het niet halen is er de groepsfase van de Conference League.

Vangnet na vangnet voor Racing Genk. Het begon vol ambities om de groepsfase van de Champions League te bereiken, maar na dompers tegen eerst Servette en gisteren nog Olympiakos moet het nog strijden voor een plek in de groepsfase van de Conference League. De tegenstander in de laatste voorronde is Demirspor uit Turkije. Het schakelde Osijek uit in de derde voorronde. Nani ligt overigens onder contract bij Demirspor. De wedstrijden staan eveneens gepland op 24 en 31 augustus. Verliest Genk is het Europese avontuur voorbij.

Volledig scherm © BELGA

AA Gent ontdeed zich makkelijk van Pogoń Szczecin. In de laatste voorronde van de Conference League ontmoet het Apoel FC. De club uit Cyprus toonde zich de betere van FC Dila Gori uit Georgië. Ricardo Sa Pinto (ex-Standard) is er coach. Ook hier wordt er gespeeld op 24 en 31 augustus. Bij uitschakeling is er geen vangnet.

Ook Club Brugge rekende eenvoudig af met haar tegenstander in de voorlaatste voorronde: het IJslandse Akureyri bleek geen partij. In de laatste voorronde wacht het Spaanse CA Osasuna - vorig seizoen zevende in La Liga. Ook die matchen zijn op 24 en 31 augustus. Bij verlies speelt blauw-zwart dit jaar geen Europees voetbal.

Volledig scherm © BELGA