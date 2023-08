Antwerp is op linksbackjacht: levert Champions League ook nieuwe verdediger op?

De zoektocht naar een nieuwe linksachter is ingezet. Zoals Marc Overmars beloofde: “Er staat deze week nog wel iets te gebeuren.” Antwerp heeft een princiepsakkoord met AC Milan over een uitleenbeurt van Fodé Ballo-Touré, een 26-jarige Senegalees met Franse roots. Bij de Italiaanse topclub is hij overbodig - zij doen hem liefst snel van de hand en pushen voor een deal met Antwerp.

Voor de speler zelf ligt dat anders. Ballo-Touré stuurde eerst Premier League-club Fulham al wandelen nadat zij een akkoord hadden met Milan. En ook voor Antwerp loopt hij voorlopig nog niet bepaald warm. Bundesliga-club Werder Bremen wil de linksachter graag binnenhalen en geniet de voorkeur van de Senegalees, maar zij vonden nog geen akkoord met de ‘Rossoneri’. De Duitsers zien een verplichte aankoopoptie na verhuur van drie miljoen euro op dit moment niet zitten en Antwerp wil ook meer tegemoetkomen in de loonsvoorwaarden. Een eventuele deelname van Antwerp aan de Champions League zou wel eens de doorslaggevende factor kunnen zijn om toch voor België te kiezen.

Volledig scherm Fodé Ballo-Touré op het afgelopen WK © Photo News

Vines

In afwachting van die inkomende transfer moet Van Bommel opnieuw puzzelen. Net als vorige week, toen Gastón Avila op de dag van de thuismatch tegen AEK Athene gepresenteerd werd bij Ajax. In sneltempo werd geschakeld. Jelle Bataille nam de vrijgekomen plaats op linksachter in - hetzelfde recept als op speeldagen 1 en 2 -, maar pakte rood. Van Bommel is een coach die graag op elk scenario tot in detail voorbereid is, maar of hij hier ook rekening mee had gehouden...

Sam Vines dan maar? Die viel thuis tegen AEK al in en is zonder twijfel de meest logische vervanger op die positie in een verdediging van vier. Het probleem is dat de Amerikaan niet overloopt van het vertrouwen. Vorig seizoen speelde hij na een vervelende blessure z’n basisplaats na een half seizoen kwijt aan Avila, en sindsdien kwam hij nog weinig aan de bak bij Antwerp. Tegen Kortrijk en OHL zat hij niet eens in de selectie. Of schakelt Van Bommel, net zoals vorige week, over naar een driemansdefensie met Coulibaly, Alderweireld en Van Den Bosch? Met De Laet en Vines (of een aanvallender ingestelde speler?) als wingbacks? “Wie er nu een bepaalde positie inneemt maakt eigenlijk niet uit, omdat iedereen exact weet wat er van iedereen wordt verwacht”, daar pochen ze graag mee op de Bosuil. Nu is de uitgelezen kans om dat te demonstreren op het hoogste niveau.

Volledig scherm Sam Vines © Photo News