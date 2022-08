Antwerp haalt opgelucht adem: Almeida kopt raak, Great Old plots dicht bij poulefase Conference League

Conference LeagueAntwerp kwam voor een gelijkspelletje naar Istanboel en dat kreeg het ook. Tegen een niet eens zó indrukwekkend Basaksehir moet de Great Old in staat worden geacht de klus helemaal af te maken. Afspraak volgende week op de Bosuil.

Dé hamvraag bij Antwerp voor de aftrap was: wie zou de plaats innemen van de geblesseerde Michel-Ange Balikwisha? Omdat ook Anthony Valencia met kleine kwaaltjes sukkelde en nieuwkomer Arbnor Muja niet op de Europese lijst stond, had Mark van Bommel geen één-op-één vervanger in huis. MvB besloot dan maar wat te sleutelen aan zijn veldbezetting. 4-3-3 werd 3-4-2-1, met Almeida als extra centrale verdediger en Ekkelenkamp in de plaats van Miyoshi. Op papier zag dat er allemaal net iets minder avontuurlijk uit. En misschien kwam dat voor deze match niet eens slecht uit. Je kan veel van Mark van Bommel zeggen, maar niet dat hij naïef is.

Antwerp moest vijf minuutjes wennen aan de gewijzigde veldbezetting en dan volgde een hele lange studieronde. De Great Old vond het prima zo – komende donderdag is er nog een terugmatch voor eigen volk. En Basaksehir? Tja, dat speelde een beetje zoutloos, naar analogie met de ‘sfeer’ in het stadion. Amper 4 000 Turkse supporters in een stadion met 17 000 plaatsen: het was duidelijk te weinig om er een echte heksenketel van te maken.

De Turkse journalist voor ons op de persbanken had trouwens rustig de tijd om grappige kattenfilmpjes op Instagram te bekijken. Zou hij gezien hebben dat het grootste Antwerpse gevaar in de eerste helft van Jurgen Ekkelenkamp kwam? Tot twee keer toe dook de Nederlandse middenvelder gevat op in de zone van de waarheid, even vaak ging het net mis. Ekkelenkamp is misschien geen sierlijke gazelle, maar hij lijkt wel over een goed gevoel van tijd en ruimte te beschikken. We durven denken dat de oud-speler van Ajax Antwerp in de toekomst nog nuttige diensten gaat kunnen bewijzen. Aan de overkant kwam Stefano Okaka (ex-Anderlecht) er op slag van rust dichtbij, maar hij mikte naast.

Halfweg stond Antwerp waar het wou staan. De bezoekers kwamen ook het best weer uit de kleedkamer. Na een opwippertje pakte Radja Nainggolan uit met een heerlijk vluchtschot vanuit de tweede lijn. Doelman Babacan moest alles uit de kast halen om de bal in corner te duwen. Mogen we tussendoor even opmerken dat Radja aardig aan het seizoen is begonnen? De voormalige Rode Duivel oogt gewoon fitter dan een jaar geleden en dat straalt af op zijn prestaties.

Na die veelbelovende start van de tweede periode kreeg Antwerp wel een paar tikken te verwerken. Dat Pieter Gerkens geel pakte en zo de return mist: tot daar aan toe. Maar dat de Turkse winger Mounir Chouiar iets voor het uur de score zou openen, stond niet in Van Bommels game plan. Almeida liet zich daar toch iets te makkelijk uitspelen. Doelman Butez was dan weer kansloos. Wat later moest Butez Okaka van de 2-0 houden.

Antwerp herpakte zich gaandeweg op defensief vlak, maar slaagde er lang niet in om op offensief vlak een vuist te maken. De inbreng van de bij Bayern München opgeleide Christopher Scott veranderde daar weinig aan. Tegelijk vond Basaksehir het op het einde wel welletjes. Het zag er naar uit dat de ervaren Turken de partij volwassen zouden uitspelen, maar dat was buiten Dinis Almeida gerekend. De Portugees kopte bij een stilstaande fase de 1-1 lekker tegen de touwen. Zo vermeden Van Bommel en co hun eerste nederlaag, wat meteen een wereld van verschil maakt. Als Antwerp er het kopje bij houdt en tegelijk het gashendel ietsje verder durft open draaien, ziet het er lang niet slecht uit.

