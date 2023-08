Antwerp bibbert nog even, maar plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League na zege in Athene: Balikwisha verlost ‘Great Old’

Een ‘poule des doods’ is mogelijk: ontdek hier de mogelijke tegenstan­ders van Antwerp in de Champions League

Antwerp heeft z’n plaats in de Champions League beet. De ‘Great Old’ gaat morgenavond (18 uur) in Monaco de trommels in voor de loting van de groepfase. Een blik op de mogelijke tegenstanders leert dat een ‘poule des doods’ perfect mogelijk is.