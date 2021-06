Anthony Van Loo begrijpt perfect dat Eriksen defibrillator laat inplanten: “Een zekerheid die je niet nodig hoopt te hebben”

Het was de Deense voetbalbond die donderdagochtend meedeelde dat Christian Eriksen een implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) krijgt. Het gaat om een onderhuidse defibrillator, die ingrijpt bij hartritmestoornissen. “Na meerdere onderzoeken is besloten dat hij een ICD nodig heeft”, zegt de Deense bondsarts Morten Boesen. “Christian heeft de oplossing geaccepteerd.”

Anthony Van Loo voetbalde tien jaar met een defibrillator, die in 2008 werd ingeplant na hartritmestoornissen. “Ik begrijp de beslissing van Eriksen perfect”, zegt Van Loo. “Een defibrillator werkt wanneer je in de problemen komt. Zonder ben je bij hartproblemen afhankelijk van wie je probeert te reanimeren en in welke omstandigheden dat gebeurt. Als je nog aan topsport wil doen, is een defibrillator gewoon nodig.”

Van Loo was 19 toen hij de defibrillator liet plaatsen, Eriksen is er 29. “Los van de leeftijd moet je jezelf afvragen wat je wil”, zegt Van Loo. “Ik weet niet wat er bij Eriksen precies is vastgesteld, maar een vraag die je je moet stellen, is of het nog kan verergeren. Het inbrengen van een defibrillator kan gebeuren tijdens een operatie, waarbij plekken worden weggebrand waar de stoornissen uit voortkwamen. Je moet mentaal klaar zijn voor een defibrillator, maar je moet ook de goedkeuring hebben van de dokter. Ik vind ook dat je zo’n beslissing moet nemen in samenspraak met je partner. Voetbal is voor Eriksen zijn passie en zijn droom. Hij is oud en wijs genoeg om die beslissing te nemen. Wat de buitenwereld daarvan denkt, doet er niet toe.”

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Van Loo kende zelf twee momenten waarop de defibrillator hem redde. “Dat blijft beangstigend”, vertelt hij. “Het is een vreselijk gevoel. De ervaring was bij mij twee keer anders. De eerste keer, tijdens Roeselare-Antwerp, ging het licht zo snel uit dat ik zelf amper een reactie had. Je krijgt een shock die je hartslag terug op het normale ritme brengt, maar die shock voelde ik zelfs niet. De tweede keer dat het gebeurde, met Kortrijk tegen Moeskroen, was de ervaring helemaal anders. Het was vroeg in de match, de actie speelde zich aan de andere kant van het veld af, toen ik me plots héél slecht voelde worden. Ik panikeerde, ik wist dat er iets ging gebeuren. Toen voelde ik een helse pijn. Achteraf heb je ook tijd nodig om te herstellen, zowel fysiek als mentaal. Een defibrillator is een zekerheid, waarvan je hoopt dat ze niet geactiveerd moet worden. Maar ik ben blij dat ik die heb, want anders was ik nu niet met jou aan het praten.”

Quote De laatste keer dat mijn defibrilla­tor moest werken, was voor mij de keer te veel. Anthony Van Loo

Na de tweede ervaring met de defibrillator, besliste Van Loo om op 29-jarige leeftijd te stoppen met topsport. “Mijn lichaam was volledig op”, vertelt hij. “Ik kende ook veel blessures, waarvan ik niet weet of ze ook met dat andere te maken hadden. De laatste keer dat mijn defibrillator moest werken, was voor mij de keer te veel. Ik heb toen overleg gepleegd met dokter Brugada en dokter La Meir, die mij behandelde. Ik vroeg toen wat ze zouden adviseren als ik hun zoon zou zijn. ‘Stoppen’, zeiden ze allebei.”

“Het komt nu allemaal onder de aandacht door wat Eriksen overkwam en door de getuigenis van Daley Blind, die ook een defibrillator heeft”, zegt Van Loo. “Maar buiten de topsport zijn er heel veel mensen die ermee te maken krijgen. Zelf doe ik op mijn 32ste alleen nog wat aan padel, met vrienden. En met bètablokkers, waardoor mijn hartslag niet boven de 160 tot 170 gaat. Ik ben nog niet klaar om helemaal te stoppen met sporten.”

Volledig scherm De werking van een Inwendige Cardioverter Defibrillator (ICD). © ANP Graphics

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Eriksen liet al weten dat met hem alles goed gaat. © Reuters