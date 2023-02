Anonieme Lukaku speelt uur tegen Bologna, maar ziet Inter vanop de bank nog onderuit gaan

De ‘Lula’-tandem is nog roestig. Inter struikelde op een koude en regenachtige zondagmiddag in Bologna. Romelu Lukaku speelde geen hoofdrol.

De ene match is de andere niet. Bologna niet Porto. Romelu Lukaku speelde in Bologna een uur, maar in tegenstelling tot woensdag zal zijn prestatie niet tot ronkende koppen leiden. Niet hier, niet in Italië. Zijn team overtuigde evenmin.

Helemaal terug is ‘Big Rom’ nog niet - dat is snel geroepen na een winninggoal en op basis van een wedstrijd. Na zijn terugkeer na maanden van blessureleed moet hij nu op zoek naar een constante in zijn prestaties. Vorig weekend tegen Udinese was hij maar zo. De sterke invalbeurt tegen Porto kreeg in de Serie A geen vervolg. Edin Dzeko kwam hem op het uur aflossen. Sinds 13 augustus heeft Lukaku nog altijd geen 90 minuten volgemaakt.

Coach Simone Inzaghi had gehoopt om in Bologna de roestige tandem Lautaro-Lukaku terug te laten rollen. Lu-La was het strafste spitsenduo in de Serie A, tussen 2019 en 2021. Die chemie van toen hebben de twee aanvallers nog niet teruggevonden.

In afwezigheid van Lukaku groeide topschutter Lautaro uit tot de aanvoerder van Inter.

Orsolini scoorde het enige doelpunt.

