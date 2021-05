Anderlecht versterkt sportieve staf voor volgend jaar: ervaren Engelsman wordt assistent Kompany

Anderlecht haalt ervaren Engelsman als assistent-coach

Anderlecht maakt werk van de samenstelling van de sportieve staf voor volgend seizoen. Zo wordt Aaron Danks de nieuwe assistent-coach van Vincent Kompany. De Engelsman komt met serieuze adelbrieven naar het Lotto Park. Danks heeft ervaring als assistent-coach bij de Engelse U21 en in verschillende functies bij de FA, de Engelse voetbalbond. Voordien was hij aan de slag bij West Brom en Birmingham City.

Naast de komst van Danks verlengde Anderlecht ook de samenwerking met Jelle ten Rouwelaar (keeperstrainer), Bram Geers (fysiektrainer), Niels Mathieu (fysiotherapeut) en Stephanie Scheirlynck (voedingsspecialist).

Sportief directeur Peter Verbeke is opgetogen: “Het is belangrijk dat onze club kan bouwen op een stabiele sportieve structuur. In dat opzicht heeft RSCA het afgelopen seizoen geïnvesteerd in vaak jonge, gepassioneerde mensen die expert zijn in hun vakgebied. Hun honger en wil om zelf bij te leren en beter te worden passen perfect binnen de ambitieuze plannen die we hebben. Bram, Niels, Stephanie en Jelle zullen daarom belangrijk zijn in het verder uitbouwen en professionaliseren van het sportieve departement. Met de komst van Aaron hebben we gekozen voor iemand die perfect past in de manier waarop we het technisch-tactisch gedeelte van de sportieve werking willen structureren. Samen met Craig Bellamy zal hij de nodige ondersteuning bieden aan Vincent.”

“Harry Kane wil weg bij Tottenham”

De Engelse international Harry Kane heeft het bestuur van Tottenham Hotspur laten weten dat hij na dit seizoen de club wil verlaten, zo zegt Sky Sports althans.

Volgens Sky is de 27-jarige Kane ontevreden vanwege een gebrek aan sportieve vooruitgang bij de Spurs, die dit seizoen niet verder komen dan de zesde stek in de Premier League en daardoor naast Champions League-voetbal zullen grijpen. Volgens Sky zou er interesse zijn van Manchester United, City en Chelsea.

Kane zou graag nog voor de start van het EK duidelijkheid hebben omtrent zijn toekomst. De spits ligt echter nog drie jaar onder contract in Noord-Londen en voorzitter Daniel Levy staat bekend voor zijn nukkigheid als het op onderhandelingen aankomt. Een transfer belooft dus allesbehalve vanzelfsprekend te worden. En dan is er nog het prijskaartje, want Kane is als een van de beste aanvallers ter wereld volgens de gespecialiseerde website Transfermarkt 120 miljoen euro waard.

Harry Kane is een jeugdproduct van de Spurs en kwam op enkele uitleenbeurten na nooit uit voor een ander team. In 334 wedstrijden trof hij 220 keer raak voor de club, dit seizoen was hij reeds goed voor 32 treffers in alle competities samen.

Volledig scherm Harry Kane. © AFP

Adidas keert terug als kledingsponsor Standard

Vanaf volgend seizoen keert Adidas terug als kledingsponsor bij Standard Luik, zo maakte de club bekend. De Duitse sportartikelengigant was eerder al tussen 1976 en 1981, en tussen 1987 en 2003 kledingsponsor van de Luikenaars. De voorbije jaren werden de shirts gefabriceerd door New Balance.

“We zijn verheugd en trots om opnieuw samen te werken met een mythische kledingsponsor die als een referentie wordt beschouwd”, klinkt het bij CEO Alexandre Grosjean. “Onze club en Adidas delen dezelfde waarden die onze fans zo hoog in het vaandel dragen en we zijn er zeker van dat we de komende seizoenen samen veel emoties en plezier zullen beleven zoals dit in het verleden al het geval was.”

Genk wil contract Thorstvedt openbreken

De ontknoping van dit seizoen kennen we over een paar dagen, maar achter de schermen is Racing Genk al volop bezig met de voorbereidingen op volgend seizoen. Zo hebben de Limburgers de gesprekken aangeknoopt met de entourage van Kristian Thorstvedt om zijn contract open te breken.

De 22-jarige Noorse aanvallende middenvelder bewees de laatste maanden met zes goals en drie assists zijn meerwaarde voor de bekerwinnaar en daar wil Genk hem voor belonen. Thorstvedt heeft nog een contract tot 2023, maar Genk wil die verbintenis graag openbreken en hem langer vastleggen. Op die manier willen ze ook eventuele kapers op de kust voor zijn. De onderhandelingen met Deportivo La Coruña over de 21-jarige centrale verdediger Mujaid Sadick schieten ook flink op. Volgens onze informatie ondertekent hij eerstdaags een contract voor vier seizoenen in de Luminus Arena. De ex-jeugdinternational van Spanje wordt na Simen Juklerød de tweede aanwinst voor komend seizoen. (KDZ)

Volledig scherm Thorstvedt. © Photo News

Seizoen voorbij voor Bodart en Raskin

Het is geen leuk seizoenseinde voor Standard. Niet alleen spelen ze volgend seizoen geen Europees voetbal, de lijst met geblesseerden is ook weer wat langer geworden. Arnaud Bodart mocht het ziekenhuis van Mechelen gisteren wel verlaten, maar hij moet nu twee à drie doorbrengen in een donkere kamer. De doelman heeft een hersenschudding. De kans dat hij dit seizoen nog in actie komt is klein. Voor Nicolas Raskin is die kans zelfs onbestaande. De middenvelder heeft kneuzing aan het vetlichaam van Hoffa - een knieblessure. Raskin is drie tot vier weken out. Hij kan dus wel aansluiten tijdens de voorbereiding. (FDZ)

Volledig scherm Bodart (rechts). © Photo News

Beste grasmat in Luminus Arena

KRC Genk heeft de Groundsmen Award voor beste grasmat en beste terreinverzorgers van het voetbalseizoen 2020-2021 in ontvangst mogen nemen. Dat maakte de Pro League bekend.

Na alle wedstrijden uit de reguliere competitie beoordeelden de aanwezige Match Delegate, de hoofdcoach en aanvoerder van de tegenstander en een vertegenwoordiger van de tv-rechtenhouder Eleven Sports het veld. Dat gebeurde zowel in 1A als in 1B.

Op basis van die scores, die worden gegeven voor onder meer kwaliteit en bespeelbaarheid, werd aan het einde van het seizoen een algemeen klassement opgesteld. Met een gemiddelde score van 58,82 op 60 prijkt KRC Genk helemaal boven de stand. Titelverdediger Antwerp en KV Mechelen grepen net naast de prijs.

Greenkeepers Eddy van Endert, Rolando Amorosi en Wouter Lantmeeters ontvingen de beker en mogen ook een tweedaags VIP-reisje maken naar de Spaanse hoofdstad om er het gras van Real Madrid te inspecteren. “Er bestaat geen groter genot dan wanneer spelers en trainers na elke wedstrijd tevreden zijn over het veld. Als Kompany ons zegt dat het gras er uitstekend bijligt, dan is dat de grootste erkenning voor ons hard labeur”, reageerde van Endert.