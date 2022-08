Anderlecht versiert prima uitgangspositie na knappe zege tegen Young Boys

Na twee gemakkelijke overwinningen tegen het Estse Paide keek Anderlecht het Zwitserse Young Boys in de ogen. In de heenmatch van de laatste voorronde van de Conference League waren het de Zwitsers die de het best aan de wedstrijd begonnen. Het thuispubliek schreeuwde hen vooruit. De eerste kans van de partij was voor centrale verdediger Zesiger. Hij kon vrijstaand koppen, maar knikte onbegrijpelijk naast. Enkele minuten later moest Van Crombrugge twee keer prima tussenkomen. Hij hield zowel het schot van Rieder en de rebound van Ngamaleu knap tegen. Na een kleine twintig munten spelen, kwam paars-wit meer en meer in de wedstrijd. Maar echt gevaarlijk voor de rust zijn, konden ze niet. Een brilscore was een logische ruststand.