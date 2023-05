Anderlecht-verdediger Zeno Debast in voorselectie van Jonge Duivels voor EK: “Ik zit al veel te lang thuis”

Over een kleine maand beginnen de jonge Duivels aan het EK U21 in Georgië en Roemenië. De kans is groot dat de Belgen mét Zeno Debast (19) afreizen. De verdediger van Anderlecht zit in de voorselectie en ziet wel wat in een EK-avontuur. “Ik zit al veel te lang thuis, ik kan de wedstrijden wel gebruiken.”

KIJK. Debast blikt terug op seizoen bij Anderlecht

De kans is groot dat Zeno Debast volgende maand op het EK voor beloften te bewonderen is. De 19-jarige verdediger van Anderlecht zit in elk geval in de voorselectie van beloftencoach Jacky Mathijssen. Debast, die ook in de preselectie van de Rode Duivels zit, heeft alvast zin in een avontuur met de beloften.

Vanaf 21 juni strijden 16 landen om de Europese U21-titel op het EK in Georgië en Roemenië. Naast EK-goud zijn er op dat Europees kampioenschap ook nog drie tickets voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs te verdienen. “Het zou in elk geval een mooie kans zijn om mij aan de buitenwereld te tonen”, reageert Zeno Debast. Omdat Anderlecht zich niet wist te plaatsen voor de play-offs zit Debast al een maand zonder wedstrijden. “Het zou goed zijn om een paar extra wedstrijden te spelen. Want zomaar thuis in de zetel zitten en de wedstrijden van de play-offs op televisie moeten volgen is echt niks voor mij. Ik zou mij vereerd voelen om mijn land te vertegenwoordigen op het EK, zeker als daar eventueel een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs aan vasthangt. We hebben een goede ploeg, ik denk dat we ver kunnen geraken op het EK.”

Volledig scherm Debast bij Anderlecht. © Photo News

In volle aanloop naar het EK voor beloften spelen ook de Rode Duivels nog twee belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden. Op 17 juni thuis tegen Oostenrijk en drie dagen later op 20 juni, één dag voor de start van het EK, op verplaatsing in Estland. Debast had daarover intussen ook al contact met bondscoach van de Duivels, Domenico Tedesco. “Ik denk niet dat ik zowel voor de Rode Duivels als voor de beloften in actie zal komen.” De jonge Duivels verzamelen op 5 juni om het EK voor te bereiden. Naast Debast zitten ook Charles De Ketelaere van AC Milan en Arthur Vermeeren, Mandela Keita en Michel-Ange Balikwisha van Antwerp met zekerheid in de voorselectie. Ook Killian Sardella van Anderlecht heeft een oproepingsbrief ontvangen. Clubs kunnen een selectie dan weer weigeren omdat het beloften-EK buiten een officiële FIFA-periode valt. Noch Antwerp, noch Anderlecht is dat van plan. Het uitgangspunt is dat dit een mooie ervaring is voor hun spelers, ondanks het feit dat ze daardoor een deel van de voorbereiding op volgend seizoen zullen missen. De jonge Duivels zijn ingedeeld in groep A met thuisland Georgië, Portugal en Nederland.

Volledig scherm Debast bij de Rode Duivels. © Photo News