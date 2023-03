Anderlecht, Union en AA Gent bezorgen Europese coëfficiënt een boost

Het rechtstreekse Champions League-ticket voor 2024 heroveren. Daar was het dit seizoen in eerste instantie om te doen voor onze Belgische clubs in Europa. Nadat de uiterst succesvolle jaargang 2016-2017 was weggevallen in de berekening van de coëfficiëntenranglijst van de UEFA, verloor België dat ticket voor minstens één seizoen. De landskampioen van dit jaar moet komende zomer dus eerst voorrondes afhaspelen richting het kampioenenbal.

Dankzij de sterke prestaties van de Belgische clubs voor nieuwjaar blijft dat echter beperkt tot één seizoen. In 2024 zijn we opnieuw zeker van rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League. De unieke overwintering van Club Brugge, Union, Anderlecht en AA Gent - en het aandeel van Antwerp in de voorrondes - bezorgden België weer een 8ste plaats op de UEFA-ranking. De top tien is zeker van een rechtstreeks Champions League-ticket.

Maar daar hoeft het niet te stoppen. Dit voorjaar is zelfs een unieke kans om onze positie in die top tien enorm te verstevigen. Schotland, onze eerste achtervolger op exact 3.000 punten, verloor immers al zijn clubs in de groepsfase en kan dit seizoen dus géén punten meer pakken.

Ook nummer tien Oostenrijk is al zijn clubs reeds kwijtgespeeld. RB Salzburg werd in de vorige ronde van de Europa League uitgeschakeld door AS Roma. Intussen bedraagt de achterstand van Oostenrijk op België 6.000 punten. En daar kunnen alleen nog maar punten bijkomen. Ook tegenover nummer elf Servië deden de Belgische clubs een uitstekende zaak. Partizan overwinterde wel in de Conference League, maar ging er in de vorige ronde meteen uit tegen het Moldavische Sheriff Tiraspol. Servië volgt al op ruim 7.000 punten van België.

Top 11 landenranking UEFA-coëfficiënt (laatste vijf jaar) 1. Engeland: 105.141 punten

2. Spanje: 90.141

3. Duitsland: 81.356

4. Italië: 75.497

5. Frankrijk: 60.664

6. Nederland: 57.900

7. Portugal: 55.382

8. België: 40.000

9. Schotland: 36.400

10. Oostenrijk: 34.000

11. Servië: 32.375

Het belang van dat rechtstreekse CL-ticket staat buiten kijf. Alleen het startgeld in de groepsfase is met 15,64 miljoen euro al een jackpot. Voor Club Brugge is er dit seizoen een recordopbrengst. Maar alle Europees spelende clubs profiteren van een hogere UEFA-ranking, die beslist over in welke fase van welke competitie ze starten. Hoe hoger je klimt, hoe beter je tickets.

Al zullen zelfs de grootste optimisten moeten toegeven dat die huidige achtste plaats nog wel een tijdje het hoogst haalbare zal zijn voor ons land. De achterstand op het nummer zeven, Portugal, loopt intussen op tot meer dan 15.000 punten.

