Anderlecht-speler Isaac Kiese Thelin kampioen met Malmö: “Kom niet terug om op de bank te zitten”

8 november AA Gent treedt vanavond met een zwaar gehavende ploeg aan tegen Anderlecht. Niet alleen coach Wim De Decker en keeperstrainer Francky Vandendriessche kregen een positief resultaat op hun laatste Covidtest, ook zes spelers moeten met een positieve test aan de kant blijven. Het gaat om Roef, Ngadeu, Plastun, Castro-Montes, Botaka en Owusu. Dat is net één man te weinig om de match te laten uitstellen. Vooral defensief komen de Buffalo’s zwaar in de problemen, want ook Arslanagic en Nurio zijn niet fit. Kleindienst legde een negatieve test af, maar hij voelt zich wel ziek. Met de blessures van Chakvetadze, Depoitre en De Bruyn daar bovenop mist AA Gent straks meer dan een elftal.