Anderlecht neemt optie op halve finale Conference League na verdiende zege tegen AZ: “Hebben niet gevierd, want hebben nog niets gewonnen”

‘They are Anderlecht’. Paars-wit heeft een optie op de halve finale van de Conference League genomen na een mooie en verdiende zege tegen AZ. Nu volgende week het hoofd erbij houden in de terugmatch.

Het Astridpark zat nog eens vol. En daverde als in zijn beste dagen. Zingende fans, blote basten, vuisten in de lucht. Zo’n sfeer hoort bij een Europese kwartfinale. AZ uit Alkmaar begon het best aan de wedstrijd. Met onmiddellijk druk naar voren en dreigende aanvallende acties. Zonder écht gevaarlijk te zijn.

Anderlecht zette daar de snelheid van Amuzu tegenover. Ciske vitesse. Het blijft jammer dat er in de meeste gevallen iets mankeert aan die laatste pass. Paars-wit kwam na twintig minuten op voorsprong. De voorzet van Dreyer was perfect, de kopbal van Murillo evenzeer. De Panamees is een enigma. Een raadsel. Slecht spelen, vervloekt worden door de fans en dan ineens scoren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zelfs de speaker geraakt van hem in de war. De ene keer noemt hij hem Amir, de andere keer Michael. Hoe dan ook is hij met zijn derde goal gedeeld topschutter van Anderlecht in de Conference League - de andere is Fabio Silva, hij speelt momenteel bij PSV.

Wat volgde na de voorsprong was degelijk van de Brusselaars. Zonder meer. AZ kreeg geen poot meer aan de grond. Pavlidis probeerde het vanop vijftig meter. Verbruggen kon gerust eens zwaaien naar de bal.

Vertonghen leidde zijn defensie na een moeilijk openingskwartier. Diawara en Ashimeru hielden het middenveld onder controle. En Slimani was het woelwater voorin. De Algerijn doet denken aan John McClane uit de Die Hard-films. Stoer. Nijdig. Vuur in de ogen. Af en toe een grijns.

De voorsprong aan de rust was niet onverdiend. AZ staat in eigen land bekend om zijn verzorgd voetbal. Daar viel lange tijd weinig van te merken donderdagavond. Het stapelde de slordigheden op. Ook in de tweede helft. Tot ze rond het uur hun groove vonden. Ze werden beter én vooral, ze voetbalden kansen bij mekaar. Pavlidis kopte naast na een goed uitgespeelde hoekschop. En de jonge Mijnans trapte wild en onbeholpen voorlangs. Anderlecht ontsnapte. Had zich in slaap laten wiegen.

Volledig scherm Vangelis Pavlidis © Photo News

Vertonghen redde wat later de meubelen in de eigen zestien. Voegde daar een scheldtirade aan toe richting Ndiaye. Het was zaak om scherp te blijven. De focus te behouden. Dat had Amuzu begrepen. Hij zette zijn turbo aan en legde de bal perfect terug tot aan de rand van de zestien. Ashimeru controleerde en schoot heerlijk binnen. Het bier vloog in het rond, het publiek schreeuwde zich schor. Zowat iedereen omhelsde mekaar. Ook dat was zoals in de oude dagen. Slimani vierde intussen op de bank. Yippee-ki-jay!

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

AZ ging in het slot nog op zoek naar de aansluitingstreffer. Maar overtuigde niet en botste op een stug Anderlecht. Dat moet je paars-wit nageven. De boel bleef al bij al goed gesloten. Altijd zat er een voet tussen. Was het niet Vertonghen, dan wel Debast of Verbruggen.

Kerkez mikte een voorzetschot nog in het zijnet. Verder kwamen de bezoekers niet. Anderlecht kan de halve finale van de Conference League ruiken. De zege was knap - dit AZ schakelde toch Lazio uit in de vorige ronde. Maar garanties zijn er nooit in het voetbal. Paars-wit zal het goed moeten aanpakken in Alkmaar. Vooral defensief niets weggeven. Geen snelle tegengoal mogen slikken. Het geloof in de kwalificatie zal er hoe dan ook zijn. Móet er zijn met deze uitgangspositie.

Het Astridpark daverde opnieuw na het laatste fluitsignaal. Er werd gezongen en gesprongen. De spelers werden luid toegejuicht. Sjaals werden in de lucht gezwierd. Zoals in de oude dagen. ‘We are Anderlecht’ klonk het minutenlang. Volgende week meer van dat.

Een tevreden Brian Riemer: “Maar er werd niet gevierd in de kleedkamer - we hebben nog niets gewonnen.” De Deen straalde op zijn persconferentie. Stapte de zaal pas binnen om 23u50. Maar was zoals steeds open en sprak vrijuit. “Ik sta liever 2-0 voor in plaats van 2-0 achter”, zei hij. “En toch… Er werd niet gevierd in de kleedkamer. Niet door mij, niet door de spelers. Zijn we blij? Natuurlijk. Alleen hebben we nog niets gewonnen. En mocht de uitslag omgekeerd zijn, zou ik er nog steeds volledig voor gaan. Ik ben ervan overtuigd dat AZ dat ook zal doen volgende week. Bij aankomst in Nederland, staat het in mijn hoofd nog steeds 0-0.” Paars-wit heeft de voorbije weken een mooie reeks neergezet. Met zes clean sheets doet de verdediging het uitstekend. Op de vraag hoe AZ in godsnaam twee, laat staan drie keer kan scoren, antwoordde Riemer: “Elke wedstrijd heeft zijn eigen leven. Maar het is inderdaad moeilijk om te scoren tegen ons. Die mentaliteit zit nu in de ploeg. Het is een team effort. Dat zagen jullie ook tegen AZ. Zei Vertonghen dat we voetballen met een groot hart? Het is teamspirit met een eigen speelstijl. Weet je, een ploeg heeft een duidelijke structuur nodig. We kunnen enkel winnen door hard te werken. En ik ben blij dat iedereen dat ook doet.” (FDZ) Vertonghen: “We zijn nog niet klaar met AZ” Jan Vertonghen zag Anderlecht een serieuze optie nemen op de halve finale, en dat terwijl zijn ploeg voor de zesde keer op rij de nul hield. “2-0 winst, daar hadden we op voorhand voor getekend”, zei de aanvoerder achteraf trots. “Het is een heel goeie uitgangspositie, maar we zijn nog niet klaar met AZ. Ze zetten ook alles op de Conference League, als je ziet hoe ze de laatste weken in de competitie hebben gespeeld. Het is een geweldige mogelijkheid voor beide teams. Er zijn teams in Europa met meer kwaliteit dan ons, maar we vormen een sterk geheel. Het is geweldig om voor dit Anderlecht te spelen. Iedereen gaat voor elkaar door het vuur. Tegen Villarreal en Ludogorets waren we niet altijd de betere ploeg, maar wel het team met het grootste hart.” Een opsteker voor Anderlecht, dat ook in de competitie nog alles op alles moet zetten om de play-offs te halen. Als Vertonghen moet kiezen tussen de halve finale van de Conference League en die top acht? “Liefst beiden, maar... Ik heb zelf ook nog maar één keer in m’n carrière een Europese halve finale gespeeld. Die sfeer van vanavond smaakt naar meer.”

De match in cijfers:

Volledig scherm Statistieken Anderlecht-AZ © Sofascore

Meer cijfers en statistieken op SofaScore!

Volledig scherm Amuzu was een gesel voor de AZ-defensie © Photo News

Volledig scherm © ANP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.