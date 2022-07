Anderlecht naar Armenië of Estland - Antwerp moet, als het Drita uitschakelt, naar Scandinavië

Conference leagueAnderlecht en Antwerp kennen hun tegenstanders in de derde voorronde van de Conference League. Anderlecht werd bij de loting in het Zwitserse Nyon gekoppeld aan de winnaar van het duel tussen het Armeense Arahat-Armenia en het Estse Paide Linnameeskond, Antwerp kreeg een Scandinavische opponent voorgeschoteld. Het neemt het op tegen het Finse SJK Seinäjoki of het Noorse SK Lilleström. De Great Old moet wel eerst in de tweede voorronde nog voorbij het Kosovaarse Drita. In de Champions League-voorrondes treft Union de Rangers.