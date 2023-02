Anderlecht mist Amuzu in Conference League tegen Ludogorets

Serie A KIJK. De vulgaire scheldpar­tij van Romelu Lukaku tegen maatje Barellà krijgt toch een staartje: wordt ‘Big Rom’ beboet door Inter?

Binnen Inter is de ruzie ook een thema. Tijdens het doelpuntenloos gelijkspel tegen laagvlieger Sampdoria kwam het tot een conflict tussen Romelu Lukaku en Nicolò Barella, nochtans z’n maatje bij Inter. “Basta, basta. Zoon van een...” Voorpaginanieuws in Italië. En een club die verveeld zit met de zaak. Volgens de Gazzetta dello Sport buigt Inter zich vandaag intern over het incident.