“Anderlecht is geen vijand”: Union-CEO Philippe Bormans over protest fans tegen Europese achtste finale in Lotto Park

UnionTemidden de hoge sportieve vlucht van Union zit er toch één twistappel: de belangrijkste fangroep Union Bhoys pikt het niet dat de club voor zijn Europese achtste finale in maart uitwijkt naar rivaal Anderlecht. CEO Philippe Bormans reageert voor het eerst op de heisa: “In OH Leuven zaten we aan onze limiet. En Anderlecht is niet onze vijand.”

Het was even schrikken voor Bormans toen de diehardfans van Union tijdens de derby in Anderlecht tien dagen geleden een nijdig spandoek ontrolden: “Bormans, si tu n’as pas la passion, retournez à Sint-Trond.” Zo protesteerden ze tegen de beslissing om de Europese achtste finale thuis op 16 maart niet zoals eerdere Europese duels in OH Leuven af te werken, maar in het Lotto Park van Anderlecht. De Union Bhoys kondigden op sociale media een boycot aan: “Onze directie rekent op ons om er op 16 maart een groot feest van te maken? Wel, Mr. Bormans, het zal zonder ons zijn!”

Zoals de Union Bhoys betreurden niet geraadpleegd te zijn over de Europese beslissing, was de club verrast over het spandoek en het viseren van Bormans. De beslissing om in Anderlecht te spelen is genomen door het hele bestuur. “Maar ik zit al lang genoeg in het voetbal om dat te kunnen plaatsen”, zo reageert Philippe Bormans nu op de heisa. “Fans hebben het recht hun mening via een spandoek te uiten. Ik begrijp ook honderd procent dat sommigen ontevreden zijn dat we niet opnieuw in Leuven spelen. Misschien hadden we er ook beter over moeten communiceren.”

Volledig scherm De Union Bhoys maakten vorige maand met deze brief hun boycotplannen bekend. © Facebook Union Bhoys

Bormans wil de beslissing wel toelichten: “Het gaat over de organisatie. In Leuven zitten we aan onze limiet. Bij de vorige thuismatch tegen Union Berlin hebben we gemerkt dat het heel moeilijk ging. Er was veel stress omdat Berlin geen fans mocht meebrengen en er toch zijn binnengeraakt. We kregen daar van de UEFA opmerkingen over. In Leuven gaat het om een andere politiezone, in Brussel hebben we dezelfde politiezone. Voor de achtste finale is de kans op een absolute topaffiche heel groot. Dan moeten we proactief zijn en op voorhand beslissen. We kunnen over de locatie niet wachten tot na de loting.”

Volgens Bormans lag ook het Koning Boudewijnstadion moeilijk om een Europees duel op de been te krijgen. De dichte bereikbaarheid voor de organisatie en de capaciteit van het Lotto Park speelde pro-Anderlecht. Naar verluidt zou OH Leuven ook meer geld gevraagd hebben om zijn stadion vrij te geven. Met Anderlecht had Union bovendien eerder al een akkoord onderhandeld om daar de Europese heenwedstrijd van de play-offs in de Champions League te spelen, mocht Union zich tegen Rangers FC geplaatst hebben. Dat akkoord viel toen in de nasleep van een geschil tussen Felice Mazzu en Union bij zijn overgang naar Anderlecht. Maar Union kon zich in Glasgow niet plaatsen.

Volledig scherm Union kreeg eind oktober met een zege op het veld van het Zweedse Malmö op de vijfde speeldag al zekerheid om de Europese groepsfase als winnaar af te sluiten. In februari kent Union zijn opponent voor de achtste finale. © AFP

“We hebben toen wel gecommuniceerd over het akkoord om de eventuele match tegen PSV of Monaco in Anderlecht te spelen”, zegt Bormans. “Daar kwam geen reactie van de fans op. Anderlecht is geen vijand voor ons. Met RWDM ligt de relatie gevoeliger.”

Bormans is bereid om met de Union Bhoys te praten. “Ik sta altijd open voor vragen. We hopen echt op een mooie affiche en dan willen we onze fans die match in een professionele en veilige omgeving laten beleven.”

Ook discussie binnen Union Bhoys

“If the Bhoys are united, they will never be divided”, is een slagzin van de Union Bhoys. Als belangrijkste supportersgroep waakt ze mee over de unieke identiteit van de sfeer bij Union. De gezangen richten zich niet negatief naar de tegenstander, hooguit ludiek. Agressief gedrag is uit den boze. Navraag leert dat het spandoek voor discussie heeft gezorgd binnen de fangroep. Niet alle Union Bhoys staan onverdeeld achter de actie of steunen de boycot. Zij willen de historische achtste finale in de Europa League na zovele decennia in de lagere regionen zonder Europees voetbal dan ook voor geen geld ter wereld missen, of het nu in Anderlecht is of niet.

Volledig scherm De fans van Union komen geregeld ludiek uit de hoek: op Anderlecht ontrolden ze na de zesde derbyzege op rij dit grappige spandoek. © BELGA