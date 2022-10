Anderlecht-fans misdragen zich in slotfase: vuurpijl wordt in thuisvak gegooid, stoeltjes vliegen in het rond

Voetbal OVERZICHT. Clement slikt verschrik­ke­lij­ke owngoal - Trefzekere Batshuayi weer belangrijk voor Fenerbahçe

Terwijl Romelu Lukaku iets meer dan een maand voor de start van het WK in Qatar nog steeds niet aan spelen toe is, is Michy Batshuayi van goudwaarde voor Fenerbahçe. In de Europa League scoorde de Rode Duivel voor de derde match op rij een belangrijk doelpunt. Ook Arthur Theate (Rennes) en Johan Bakayoko (PSV) mochten juichen, voor Philippe Clement (AS Monaco) werd het een avond om snel te vergeten.

