Anderlecht en Gent treffen respectievelijk AZ en West Ham in kwartfinale Conference League, Union neemt het op tegen Bayer Leverkusen

De Belgische teams kennen hun tegenstanders. Union neemt het in de kwartfinale van de Europa League op tegen Bayer Leverkusen, Anderlecht en AA Gent treffen respectievelijk AZ Alkmaar en West Ham United bij de laatste acht in de Conference League.

Vandaag vond in het Zwitserse Nyon de loting voor de kwart- en halve finales van de Champions League, Europa League en Conference League plaats. Union kruist in de kwartfinales van de Europa League de degens met Bayer Leverkusen. Opnieuw een Duitse tegenstander. In de Bundesliga staat Leverkusen pas op de negende plek. Haalbare kaart dus.

Union speelt eerst uit in de kwartfinales. De heenwedstrijd in de BayArena vindt op 13 april plaats, de terugmatch in het Lotto Park van Anderlecht een week later op 20 april.

De andere affiches in de kwartfinales zijn Manchester United-Sevilla, Juventus-Sporting Lissabon en Feyenoord-AS Roma. Dat laatste duel is een heruitgave van de finale van de Conference League van vorig seizoen. De winnaar van Feyenoord-Roma neemt het in de halve finales op tegen de winnaar van Union-Leverkusen.

Gent treft West Ham in kwartfinales, Anderlecht versus AZ

Pittige loting voor AA Gent in de Conference League. De Buffalo’s ontmoeten West Ham United bij de laatste acht. Ook Anderlecht kreeg met ploeg in vorm AZ geen cadeautje. Als beide Belgische ploegen zouden doorstoten naar de halve finales, treffen ze daar elkaar.

Gent en Anderlecht spelen in de kwartfinales eerst thuis. De heenwedstrijd vindt op 13 april plaats, de terugmatch een week later op 20 april. De finale wordt op woensdag 7 juni gespeeld in Praag.

