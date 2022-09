Anderlecht eert Michel Verschueren met een ruime overwinning: paars-wit verslaat KV Kortrijk met 4-1

Jupiler Pro LeagueDe avond stond natuurlijk in het teken van een eervol adieu aan Mister Michel. Anderlecht won mede dankzij Jan Vertonghen een wedstrijd die het niet mocht verliezen. De negatieve reeks is een halt toegeroepen, maar van een wederopstanding is nog geen sprake.

Het publiek wist zich geen houding te geven. Handjes voorzichtig op elkaar bij de ene, toch wat gefluit bij anderen. Anderlecht stond bij de rust, dat was al iéts. In de competitie was dat toch al anderhalve maand geleden. De mensen zaten toen nog met zonnebril en hoed in het Lotto Park voor de partij tegen Seraing. Maar na één op twaalf weet Anderlecht weer hoe het voelt om te winnen, voorlopig is dat het enige dat ertoe doet.

De avond was begonnen met een pakkend eerbetoon aan Mister Michel Verschueren. Zelfs ‘Lange Jojo’ moest wijken voor een sober en ingetogen afscheid in zijn stadion. Het afscheid aan Verschueren werd afgesloten met een beklijvende minuut stilte. De stilte bleef nog even hangen. Kortrijk knutselde vanaf de aftrap een ingestudeerd nummertje in elkaar, Messaoudi verscheen alleen voor Van Crombrugge. De Algerijn schrok gelukkig voor paars-wit zelf van al die vrijheid en liet de enorme kans onbenut. Anderlecht ontsnapte daar aan een kleine ramp. Stel je voor dat je een wedstrijd waarin het water je al bijna aan de lippen staat ook nog eens op achterstand moet beginnen.

Volledig scherm © Photo News

De handen gingen een eerste keer op elkaar na twintig minuten, Julien Duranville kwam de geblesseerde Francis Amuzu. De nieuwe ‘boy wonder’ is de hoop in bange dagen. Duranville lag met zijn snelheid aan de basis van een eerste echt voldragen aanval, de knal van Murillo werd in hoekschop geweerd. Ook Jan Vertonghen ging zijn kans, de knal van Sterke Jan zoefde net naast.

Het voorbereidende werk voor de openingsgoal kwam uit onverwachte hoek en toch ook weer niet helemaal. Kersvers Rode Duivel, Zeno Debast roemt zijn offensieve kwaliteiten niet voor niets. Zijn splijtende opening op Duranville leverde in eerste instantie geen gevaar op, maar in een tweede fase dropte Debast de bal op het hoofd van Murillo. De Panamees legde slim af voor Verschaeren en die knalde binnen. Zijn eerste doelpunt van het seizoen, maar Yari was niet blij goal. Wordt het nu overal een dingetje, niet juichen na een goal? Of was het meer ingehouden woede. Verschaeren was in Boekarest een van de jongens die de rekening gepresenteerd kregen voor de wanprestatie in Westerlo en dat zinde hem misschien niet. Op de bank haalde Felice Mazzu even opgelucht adem, falen tegen Kortrijk was geen optie meer voor de opvolger van Vincent Kompany.

Volledig scherm © Photo News

Defensief kwam Anderlecht nauwelijks in de problemen, al weet je met Lamkel Zé natuurlijk nooit. Van Crombrugge was attent op een knal van de Kameroener. In aanvallend opzicht was het spelniveau niet van die aard om de patiënt genezen te verklaren. Anderlecht blijft vaak voor de laterale optie terwijl Fábio Silva smeekt om verticaal aangespeeld te worden. Anderlecht leek zegezeker op het uur, niet toevallig na een standaardsituatie. Murillo verlengde een hoekschop een Ashimeru kopte binnen aan de tweede paal. De manier waarop Kortrijk opnieuw in de match kwam, is illustratief voor de periode waarin Anderlecht zich bevindt. Hoedt wilde een hoekschop blind ontzetten en knalde de bal pardoes op het lijf van Selemani, misschien wel de vreemdste goal die Van Crombrugge ooit tegen kreeg.

Het was recordinternational Jan Vertonghen himself die vermeed dat Anderlecht weer zou gaan twijfelen. Vertonghen knikte op een hoekschop van Refaelov zijn eerste in het shirt van Anderlecht tegen de touwen. Anderlecht ging nu wél door. Tanaka tackelde Refaelov onderuit in de zestien. Iedereen had het gezien, behalve scheidsrechter Verboomen, die zag een schwalbe. De VAR wees hem op zijn blunder en Refaelov zette de strafschop om. Anderlecht boekte de broodnodige zege. Felice Mazzu heeft zichzelf extra tijd gekocht en moet de interlandbreak gebruiken om het geloof in eigen kunnen écht te herstellen.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.