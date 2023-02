ANALYSE. Europese topclubs duiken sinds corona 4 miljard in het rood: hoe PSG uitgroeide tot slechtste leerling van de klas

Buitenlands voetbal Nederlands toptalent maakt het weer te bont: Ihattaren (21) opgepakt in Amsterdam, politie doorzoekt z’n woning

Voetbaltalent Mohamed Ihattaren (21) is zondag opgepakt in Amsterdam na een conflict in de relationele sfeer, melden bronnen aan de NOS. Maandagochtend is zijn huis in het Nederlandse Vleuten doorzocht. Ihattaren wordt vandaag verhoord en zit nog vast.