ANALYSE. De droom van 200 miljoen wordt een nachtmerrie: hoe het Koning Boudewijnstadion één van de slechtste voetbalstadions van Europa zal blijven

Serie A IN BEELD. Ibrahimo­vic triomfeert met ‘Scudetto’, juichende Alexis Saelemae­kers: Zo vierde AC Milan eerste titel in elf jaar in Milaan

Niet alleen in Brugge en Manchester was er een titelfeest gepland. Ook in Milaan ging het dak eraf. Na elf jaar pakte AC Milan zijn negentiende Scudetto in de clubgeschiedenis. Saelemaekers en zijn ploegmaats reden gisteren in twee open bussen door Milaan dat helemaal rood en zwart kleurde en hielden halt op de Plaza Duomo. Boegbeeld Zlatan Ibrahimovic en Olivier Giroud bouwden een feestje. Ook ex-voorzitter van AC Milan, Silvio Berlusconi, vierde mee met de Rossoneri. Bekijk hieronder de beste beelden.

24 mei