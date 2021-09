Analist Jan Mulder en ex-profvoetballer Jelle Van Damme stellen Gouden 11-ploeg samen: “Jammer dat ik maar twee spelers van Club Brugge mag kiezen”

Gouden 11 Jan Mulder: 3-4-3

“Jammer dat ik maar twee spelers van Club Brugge mag kiezen, anders had ik Hans Vanaken zeker nog een plaatsje gegeven”, weet Mulder. “De Ketelaere zet ik hier nu als aanvaller, maar in het spel is hij een middenvelder. Ik verwacht dus dat hij zo extra punten zal scoren. De keuze voor Raskin is misschien opvallend, maar wat een schitterende speler is dat toch. Ik zie hem echt graag bezig. Hij is een lust voor het oog. Dat Onuachu bij Genk bleef, is een klein wonder. De Nigeriaan is een absolute ‘goaltjesdief’ en zal me veel punten opleveren. In doel koos ik voor Van Crombrugge. Ik twijfelde dus hem en Mignolet, maar ik wou absoluut Lang en De Ketelaere in mijn ploeg. Van Crombrugge is in mijn ogen net als Mignolet een fantastische doelman. Ik hoop met dit ‘lekker’ ploegje hoog te eindigen.”