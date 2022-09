Amper Belgische fans op het WK in Qatar? “3.000 euro voorschot is gewoon te veel”

Op 23 november is het zover. Dan beginnen de Rode Duivels aan het WK in Qatar met een partij tegen Canada. Al is het nog maar de vraag of De Bruyne & co gaan kunnen rekenen op een flink aantal Belgische fans. Het lijkt erop van niet. “3.000 euro voorschot moeten we betalen en daar komen de verplaatsingen dan nog eens bij”, zegt supporter Luc Buyens. “Dat Qatar geen voorbeeldland is, is geen doorslaggevende factor geweest in mijn beslissing om niet af te reizen.”