Amper 14 jaar nadat ze uit profvoetbal verdwenen: Luton Town grijpt laatste ticket voor Premier League na strafschoppenreeks op Wembley

Luton Town keert na 31 jaar terug op het hoogste niveau. In de play-off-finale op Wembley tegen Coventry City wonnen The Hatters na strafschoppen. Met vijf promoties in de afgelopen negen jaar en een stadioncapaciteit van amper 10.000 plaatsen is hun parcours op z'n minst opvallend te noemen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In 2009 verdween Luton Town uit het profvoetbal. Vijf promoties en veertien jaar later viert de club zijn promotie naar het allerhoogste niveau. In een uitverkocht Wembley versloegen ze Coventry City in een rechtstreeks duel om een ticket naar de Premier League. Na meer dan 120 minuten én een spannende penaltyreeks trokken The Hatters het laken naar zich toe. Ze volgen het voorbeeld van Burnley en Sheffield United, die zich eerder van een verblijf in de Engelse eerste klasse verzekerden.

De overwinning van Luton Town heeft een klein blauw-zwart randje. Doelman Ethan Horvath en middenvelder Marvelous Nakamba (allebei ex-Club) begonnen in de basis voor de belangrijkste wedstrijd van het jaar. In minuut 23 bracht Jordan Clark de oranje massa van Luton al eens in extase. Even later hing de Nederlander Gustavor Hamer de bordjes weer gelijk. De ploegen konden zich niet van elkaar afscheiden en strafschoppen moesten een winnaar aanduiden.

Kleinste Premier League-stadion ooit

Ethan Horvath en zijn Coventry-collega konden enkel toekijken hoe de eerste tien penalty’s perfect binnenvlogen. Het was pas bij de elfde strafschop van Dabo dat het misging. De invaller van Coventry schoot hoog over waarna de Luton-spelers elkaar in de armen vlogen. Ze treden volgend jaar voor de eerste keer aan in de Premier League. Met een salarisbudget van ongeveer 7,5 miljoen euro en het vervallen Kenilworth Road als thuishaven, konden voetbalromantici hiermee leven.

Kenilworth Road zal overigens het kleinste stadion ooit worden in de geschiedenis van de Premier League. Het beschikt over een capaciteit van net iets meer dan 10.000 en de ingang naar het uitvak bestaat uit een doorgang tussen twee rijtjeshuizen.

Volledig scherm Kenilworth Road, het stadion van Luton Town. © REUTERS

De herrijzenis van Luton Town spreekt tot de verbeelding. Na een aftrek van dertig punten voor financiële ongeregeldheden - onder voormalige eigenaars - degradeerde de club in 2009 uit de Football League, de drie professionele divisies onder de Premier League. Het nam vijf jaar in beslag om uit deze wildernis te ontsnappen. Promoties volgden elkaar snel op. En nu mag de club uit één van de armoedigste steden zich opmaken voor minstens een seizoen op het allerhoogste niveau.

Volledig scherm Ethan Horvath (ex-Club Brugge) zag de beslissende penalty overvliegen. © Photo News

Volledig scherm Marvelous Nakamba viert de promotie van Luton. © Photo News