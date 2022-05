Amok in Marseille voor wedstrijd tegen Feyenoord, politie vreest nog meer onrust

Rond een groep supporters die zich had verzameld in de oude haven werd het gisterenmiddag plots onrustig toen jongens met een Ajax-shirt kwamen opdagen. Later op de avond zouden er opnieuw provocaties zijn geweest, toen de groep zich had verplaatst naar een pub. De Franse politie zou op een zeker moment traangas of pepperspray hebben ingezet. Verder gooiden de fans met stokken, stenen en vuurwerk. Ook op andere plaatsen in Marseille kwam het tot confrontaties tussen aanhangers van Marseille en Feyenoord en andere onruststokers.