Amateurvoetbal in openlucht wordt met onmiddellijke ingang stilgelegd, jeugd (tot U17) mag wel nog spelen

8:30 Grattis på födelsedagen. Als we Google Translate mogen geloven, is dat ‘gelukkige verjaardag’ in het Zweeds. Pär Zetterberg wordt vandaag 50 jaar oud. Een terugblik in verschillende hoofdstukken met het Anderlecht-icoon. “Soms zegt men dat ik meer had bereikt zonder diabetes. Misschien is het net omgekeerd.”