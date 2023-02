“Als ze me aanvallen, verdedig ik me”: Sevilla-keeper werkt man die hem slag verkoopt tegen de grond, PSV-fan had al stadionverbod

Tumult gisteravond in de slotfase van het Europa League-duel tussen PSV en Sevilla. Een jonge fan besloot het veld te bestormen. Hij probeerde een slag uit te delen aan de doelman van de Spanjaarden, Marko Dmitrovic, maar werd al snel vakkundig tegen de grond gewerkt. Volgens Nederlandse media had de supporter al een stadionverbod.

In de blessuretijd van het Europa League-duel tussen PSV en Sevilla kwam achter het doel van Dmitrovic een supporter het veld opgelopen. Hij wilde de keeper in zijn rug aanvallen. De Serviër reageerde scherp en hield de veldbestormer vast totdat de stewards arriveerden om de man weg te brengen. Het spel lag uiteindelijk een minuut stil. Dmitrovic, die de zieke Yassine Bounou kort voor aanvang van het duel moest vervangen, hield geen verwondingen over aan de aanval en hoefde niet behandeld te worden.

Sevilla stond op het moment dat de fan het veld betrad met 1-0 achter. Het werd daarna ook nog 2-0, maar de Spaanse club plaatste zich dankzij een thuiszege van 3-0 voor de achtste finales van de Europa League.

Sevilla-trainer Jorge Sampaoli was woedend na de bewogen slotfase waarbij zijn doelman werd aangevallen. “Het is erg dat dit is gebeurd. Ik vind het verontrustend, dit soort dingen moeten stoppen. Daar moeten we met allemaal voor zorgen. In de toekomst mag dit niet meer gebeuren”, zei de coach na afloop.

Het slachtoffer zelf, doelman Dmitrovic, liet via de clubkanalen van Sevilla van zich horen. “Ik kan me nog voorstellen dat hij boos was over het resultaat van PSV, maar als iemand me aanvalt, verdedig ik mezelf. Hij duwde me en hield hem bezig tot de beveiliging kwam. PSV is echt een geweldige club, maar ik denk dat ze een flinke straf zullen krijgen.”

Marcel Brands, algemeen directeur van PSV, was eveneens niet te spreken over het voorval. “Dit is verschrikkelijk en erger dan de uitschakeling”, aldus Brands. “Hiermee wordt heel PSV gedupeerd. Het hoort totaal niet bij de club. Wij zijn verantwoordelijk als organisator en gaan dit uiteraard evalueren met onze stewards. Onze eigen supporters zijn ook woedend op de man en hij heeft van hen ook al een paar klappen gehad, heb ik begrepen.”

Volgens het Eindhovens Dagblad is de man een bekende mét stadionverbod. PSV kent volgens de krant inmiddels de identiteit van de betrokkene, die eerder al problemen bij de club veroorzaakte en daarom een aantal jaren niet in het Philips Stadion mocht komen.

