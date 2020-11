Als opleidingsclub behoort Anderlecht nog wel tot de absolute Europese top: spelers krijgen in grote competities meeste kans

VoetbalEen mooie erkenning voor Neerpede. Afgaande op een studie van het Zwitserse onderzoeksbureau CIES, behoort Anderlecht als opleidingsclub tot de Europese top. Paars-wit is zelfs de absolute nummer één wat betreft het aantal matchen dat zijn jonkies in de vijf Europese topcompetities ook mogen spelen.

Het mag dan deels uit noodzaak zijn door de precaire financiële situatie, Anderlecht is op Europees vlak wel een van de beste leerlingen van de klas wat betreft jeugdopleiding. Geen loze woorden waarmee ze op Neerpede met recht en reden pochen. Een jeugdspeler is voor CIES een jongere die tussen zijn 15de en 21ste minstens drie jaar opgeleid is door een club. In de ‘Big Five’-competities, spelers die momenteel actief zijn in La Liga, de Premier League, de Bundesliga, de Serie A of de Ligue 1, telt Anderlecht er twaalf.

Daarmee scoort het met een 39ste plaats kwantitatief niet bovengemiddeld, maar wel kwalitatief, volgens parameters die CIES voor het eerst ook in kaart heeft gebracht. Dan gaat het over het aantal matchen dat die jongeren ook effectief gespeeld hebben het voorbije jaar, het sportieve niveau van die club én hun leeftijd. Zo komt CIES tot een kwaliteitsscore.

Volledig scherm © CIES

Met een score van 37,4 staat Anderlecht daar op een knappe twaalfde plaats, maar wanneer er louter naar het aantal gespeelde matchen van de door paars-wit opgeleide jongeren gekeken wordt, staat de club op de nummer één met een gemiddelde van 20,7 matchen. Een mooie statistiek.

Ook Standard en RC Genk

Wat betreft kwantiteit doen het Servische FK Partizan (85 opgeleide spelers nu actief in een van de 31 competities van UEFA-landen), Ajax (77 spelers) en het Kroatische Dinamo Zagreb (71) het best. Daar staat Anderlecht op een 21ste plaats met 42 spelers. Ook Standard en Genk zijn in deze ranking opgenomen. Zij volgen snel achter Anderlecht met respectievelijk 37 en 36 spelers. Maar in de G5-competities is alleen Anderlecht vertegenwoordigd. In die topvijf-competities, bevolken Real Madrid (43 spelers), Barcelona (32) en Lyon (31) het podium.

Op kwalitatief vlak zijn Benfica, Ajax en FC Barcelona de drie clubs die het best scoren in de 31 topcompetities. In de ‘Big Five’ zijn dat kwalitatief Real Madrid, weer FC Barcelona en PSG.

Volledig scherm Ook Romelu Lukaku behoort tot de exportklas van Anderlecht. © Photo News