“Als je ziet waar hij gespeeld heeft. Dat is niet voor niets”: Van Bommel, die al lang gesprek met ‘m had, wil Alderweireld zo snel mogelijk in groep integreren

“Iedereen kent Toby. Hij is een uitstekende speler, die meer kan dan alleen goed voetballen”, vertelde Van Bommel bij VTM Nieuws. “Hij komt van de stad, heeft leiderskwaliteiten en staat klaar om het voorbeeld te geven. Zo iemand heb ik er natuurlijk graag bij. Maar hij kan ook goed voetballen. Als je ziet waar hij gespeeld heeft. Dat is niet voor niets. Wanneer Toby wedstrijdfit gaat zijn? Weet ik niet. Hij heeft alleszins niet stilgezeten en heeft individueel hard gewerkt. Nu willen we hem zo snel mogelijk in de groep integreren. Ik heb hem vandaag gesproken. Over van alles. Over waar hij gaat wonen, hoe het met de familie gaat, enzovoort.”