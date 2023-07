“Als je komt, snijden we jouw vingers af”: ultra’s sturen forse waarschuwing naar PSG-target, en dat kan z’n gevolgen hebben voor Lukaku

Een niet mis te verstane boodschap. “Als je naar Parijs komt, snijden we drie vingers af!” PSG-ultra’s hebben een duidelijke waarschuwing voor spits Dusan Vlahovic (23), die interesse geniet van de Franse kampioen maar zich allerminst populair heeft gemaakt door een politieke geste in het verleden. En de forse woorden van de fans kunnen wel eens invloed hebben op Romelu Lukaku .

Vlahovic geniet interesse van Chelsea en Tottenham, maar staat ook in de belangstelling van PSG. Coach Luis Enrique is in de volledige transformatie van de Parijse club op zoek naar een goalgetter. De 23-jarige Serviër mag vertrekken bij Juventus, dat op deze manier middelen hoopt vrij te maken voor de komst van Romelu Lukaku.

Juventus zelfs nam Vlahovic vorig jaar voor 70 miljoen euro over van Fiorentina. Dat ontketende toen een ware storm in Firenze en Turijn. Juventus en Fiorentina zijn aartsrivalen, een verhaal dat ver in de tijd teruggaat. Fiorentina-fans maakten spandoeken met: “Jouw bodyguards zullen je leven niet redden, zigeuner. Jouw leven is voorbij.” Vlahovic kreeg politiebescherming en zette uiteindelijk toch z’n krabbel bij Juve.

Volledig scherm Vlahovic. © Photo News

Zo’n anderhalf jaar later is het dus weer van dat. Want de ultra’s van PSG willen niet weten van zijn komst. En maken dat graag duidelijk. Maandag verzamelden ze voor de poorten van het Parc des Princes. Vergezeld door een grote banner: “Als je naar Parijs komt, snijden we jouw drie vingers af!” Alweer forse taal richting Vlahovic.

De harde kern refereert naar een incident eerder. Na een interland met Servië toonde Vlahovic een T-shirt waarop Kosovo onderdeel is van Servië. Een erg gevoelig onderwerp: Kosovo is sinds 2008 onafhankelijk van Servië. Een politiek statement dus van de aanvaller, ook omdat hij op de foto drie vingers in de lucht steekt. Volgens Franse media bedoelde Vlahovic met dat gebaar dat Servië een suprematie heeft over Kosovo.

Vlahovic, zelf niet verlegen om grote uitspraken - “Ik ben de Zlatan van Servië, ik hou van zijn arrogantie en net als hij zal ik voor de grootste clubs van Europa spelen” - reageerde nog niet en meldde zich maandag gewoon op training bij Juventus. Ook daar maakten fans hun onvrede duidelijk. Niet tegenover Vlahovic, wel tegenover Lukaku. “Wij willen jou niet”, klonk het aan het Juventus Training Center in Vinovo, ten zuidwesten van Turijn.

De fans van PSG en Juventus strooien zo nog wat extra peper en zout over de transfersoap rond Lukaku...

KIJK. Juventus-fans willen Lukaku niet bij hun club