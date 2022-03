“Als ik opgeroepen word, ga ik vechten”: Anderlecht-Oekraïners Mykhaylichenko en begeleider Iachtchouk over de oorlog

Het gesprek duurde exact vijfenveertig minuten. Misschien wel de moeilijkste helft uit de carrière van Bohdan Mykhaylichenko. Met een zwaar gemoed vertelt de Oekraïense linksachter van Anderlecht over de zinloze oorlog in zijn land en het leed dat de Russische bommen veroorzaken. “Mijn familie woont in Boryspil, een stad op zo’n 25 kilometer van Kiev”, legt Mykhaylichenko uit via zijn vaste begeleider en ex-Anderlechtspeler Oleg Iachtchouk. “Mijn mama Victoria, mijn papa Vasil en mijn broer Taras wonen op dit moment samen met mijn tante en mijn opa in hetzelfde huis. Om de drie uur zoek ik contact om te horen of alles in orde is. Mijn moeder en mijn tante zouden naar de familie van mijn vriendin kunnen, dichter tegen de Poolse grens. Mochten ze in Polen geraken ga ik ze meteen ophalen. Mijn broer en mijn vader moeten sowieso blijven om ons territorium te verdedigen tegen de Russische indringers. Gewapend zijn ze niet. De regering wil zoveel mogelijk burgers van wapens voorzien, maar er is een tekort.”