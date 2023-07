“Als hij seks wilde, moest je instemmen”: nieuwe rel bij Zambiaans vrouwenelftal nu bondscoach verdacht wordt van grensoverschrijdend gedrag bij speelsters

Het blijft onrustig bij de Zambiaanse nationale ploeg in aanloop naar het WK vrouwenvoetbal. Nadat eerder kapitein Barbra Banda (23) in opspraak kwam omdat ze faalde voor een gendertest, maar toch mag spelen, is het nu bondscoach Bruce Mwape (63) die in het oog van de storm is beland. Mwape wordt verdacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij zijn eigen speelsters.

De beschuldigingen aan het adres van Mwape worden geuit door één van de Zambiaanse speelsters in een gesprek met de Britse krant ‘The Guardian’. De speelster, die anoniem wenst te blijven, zegt dat wie zijn plaats in de selectie van de nationale ploeg wilde behouden, seks moest hebben met de bondscoach. “Als hij met je wilde slapen, moest je instemmen. Het was ‘normaal’ dat de coach seks had met de speelsters.”

De coach is ook officieel beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag en ‘The Guardian’ stelt de zaak vorig jaar al voor onderzoek werd doorverwezen naar FIFA. Volgens dat rapport werden ook andere Zambiaanse coaches beschuldigd van seksueel wangedrag, waaronder de trainer van het U17-meisjesteam. Of er al dan niet een onderzoek loopt, wil FIFA niet kwijt. Ook de Zambiaanse politie is al een jaar op de hoogte van de zaak. Bondsvoorzitter Andrew Kamanga noemde het onlangs zelfs “een oud verhaal”, maar stelde tegelijk dat de bond de aantijgingen serieus neemt en in september van vorig jaar een eigen onderzoek heeft opgestart. Over andere namen van beschuldigde trainers, naast Mwape, is niets geweten.

Toch lijkt dat onderzoek van de Zambiaanse voetbalbond met een korreltje zout te moeten worden genomen. Een anonieme bron vertelt ‘The Guardian’ dat de federatie de beschuldigingen momenteel door de vingers ziet door het recente succes van het Zambiaanse vrouwenelftal. De ploeg wist zich onder Mwape voor het eerst te plaatsen voor het WK.

Aanvoerster faalt voor gendertest, maar wel op WK

De rel rond bondscoach Mwape komt er vlak na de ophef rond Barbra Banda, kapitein van de nationale vrouwenploeg. Vorig jaar moest Zambia haar aanvoerster nog missen op de Africa Cup. Toen werden voorafgaand aan het toernooi zeer hoge waarden aan testosteron - het voornaamste mannelijke geslachtshormoon - in Banda’s bloed gevonden.

Maar op het WK is Banda wél van de partij, omdat FIFA de deelnemende landen zelf laat instaan voor de onderzoeken om aan te tonen dat hun speelsters wel degelijk vrouwen zijn. In de Duitse krant BILD lichtte de wereldvoetbalbond die beslissing toe. “De deelnemers aan het WK vrouwenvoetbal verzekeren dat ze hun eigen, interne onderzoeken uitvoeren en dat die duidelijk bewijzen dat al hun speelsters van het vrouwelijke geslacht zijn.” Ook Banda, dus, die ook al deelnam aan de Olympische Spelen in Tokio.

Tegenwoordig gaat het dan om bloedtesten of DNA-testen, maar voor het WK van 2011 moesten vrouwelijke speelsters hun geslachtsdelen laten controleren door een arts. Iets wat voormalig Zweeds international Nilla Fischer aankaartte in haar biografie.

Dat Banda een belangrijke pion is voor de Zambiaanse nationale ploeg, bewees ze vorige week vrijdag nog door twee keer te scoren in een oefenduel tegen Duitsland. Het WK vrouwenvoetbal gaat op 20 juli van start, Zambia is ingedeeld in een poule met Spanje, Japan en Costa Rica. De Red Flames konden zich niet plaatsen voor het WK.

