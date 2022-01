“Als het parket niet wil ingrijpen, dan doen wij het”: Ivan Leko sleept Dejan Veljkovic voor de rechter

Daarom besloten Leko, die sinds begin vorig jaar het Chinese Shanghai Port FC coacht, en zijn advocaat Walter Van Steenbrugge om tot actie over te gaan, wegens misbruik van het inzagerecht van een dossier. “Als het parket niet wil ingrijpen, dan doen wij het”, zegt Van Steenbrugge die een schadevergoeding eist. “Het is momenteel 1 euro provisioneel, maar dat is geen symbolische euro. De schade is groot. Het is echt té gortig geweest. Ivan Leko zei tegen mij: ‘Ga all the way’, dan doe ik dat ook.”