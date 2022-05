Als de hoofdcoach vertrekt, hoopt Union op zijn assistent: Karel Geraerts in beeld om Felice Mazzu op te volgen bij Union

VoetbalHet ziet er steeds meer naar uit dat Felice Mazzu Union verlaat voor Anderlecht. De Union-trainer werd op restaurant gespot in gesprek met de Anderlecht-top. De vicekampioen kijkt op zijn beurt uit naar opvolging, assistent Karel Geraerts is in beeld.