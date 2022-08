Ally Samatta: “Andere clubs wisten dat ze kansloos waren toen Genk zich meldde”

RC Genk Samagoal is back in town . Na zijn vertrek naar de Premier League in januari 2020 heeft Ally Samatta (29) altijd in contact gestaan met RC Genk en dat resulteerde nu in een uitleenbeurt. “Ik ben weer thuis”, zei hij met een brede glimlach. “Soms klikt het gewoon.”

Zo'n 5,5 jaar geleden zat Samatta op dezelfde plek als waar hij nu plaatsnam. Toen arriveerde hij als een onbekende spits van TP Mazembe. “Ik zat naast Dimitri de Condé en Peter Maes, die toen trainer was. Mooie herinneringen.”

In de daaropvolgende jaren werd hij topschutter van de Jupiler Pro League, en won hij de titel en supercup met Genk. Kortom: zijn vier seizoenen bij de Limburgers waren een doorslaand succes. De daaropvolgende passages bij Aston Villa, Fenerbahçe en Antwerp konden er niet aan tippen. “In Engeland begon ik nog goed en toen sloeg corona toe. Daar kun je niks aan doen. Ik ben er altijd vol voor blijven gaan, maar ik was in die drie jaar niet op mijn best. Ik wil weer Ally Samatta zijn en deze club met heel veel goals aan trofeeën helpen. Dat laatste is dit seizoen zeker mogelijk.”

Quote Soms klikt het gewoon, voel je een connectie. Dat heb ik met Genk. Ik ben weer thuis Ally Samatta

100 procent fit is hij nog niet volledig. De voorbije weken trainde hij apart van de groep bij Fenerbahçe. “Samen met een paar andere gasten die niet meer tot de kern behoorden. Het is niet altijd even makkelijk om je dan te motiveren. Toch moet je je fit houden, want je weet nooit wanneer je kans komt.”

Die kans kwam er in de vorm van een telefoontje van Head of Football de Condé. “Er was een wederzijdse wens om opnieuw met elkaar aan de slag te gaan. Ik heb altijd een goede band met Dimi gehad. Ik had drie of vier andere opties. Toen die hoorden dat Genk zich had gemeld, wisten ze dat ze kansloos waren. Ik heb er niet lang over moeten nadenken, kan ik je zeggen. Het is niet te verklaren waarom ik zo’n sterke band met deze club heb. Soms klikt het gewoon, voel je een connectie. Dat heb ik met Genk. Ik ben weer thuis.”

Volledig scherm © BELGA

Over zijn verblijf bij Antwerp wilde hij niet meer te veel kwijt. “Het was er anders, al wil ik er niet negatief over doen. Ik ben goed ontvangen bij Antwerp. Uiteindelijk was de mogelijkheid om er te blijven ook niet.”

De concurrentie is niet min in Genk. Paul Onuachu toonde de laatste jaren dat hij het doel weet staan en Andras Németh klopt op de deur. “Concurrentie heb je overal. De coach zal beslissen wie er speelt. Ik moet gewoon zorgen dat ik 100 procent fit word en het team kan helpen wanneer ik de kans krijg.”

Wouter Vrancken: “Samatta is fit genoeg voor de bank” Wouter Vrancken was een voorstander van de terugkeer van Ally Samatta. De Genkse T1 zag deze week op training dat zijn nieuwe spits iets teweeg brengt in Limburg. “Er was inderdaad veel volk op de open training afgekomen”, lachte Vrancken. “Voor Ally was dit thuiskomen. Op dat gebied was er geen aanpassingsperiode. Hij toont op het veld waar hij goed in is. Hoe ver hij fysiek is? Dat is moeilijk te zeggen. We hebben heel weinig data, maar hij zit in de wedstrijdkern.” Andras Németh speelde het voorbije weekend sterk op Zulte Waregem en zadelde Vrancken daarmee met een luxeprobleem op. “Een luxeprobleem kan een groter probleem worden. Nu, ik heb liever dit dan dat je te weinig jongens hebt. Andras heeft het goed gedaan. Hij speelde al een goede voorbereiding en heeft vertrouwen. Alleen mochten we niet het hele gewicht van onze aanval op zo’n jonge jongen zijn schouders leggen.” Maar Paul Onuachu loopt ook nog altijd rond in Genk. De Gouden Schoen blesseerde zich in de voorbereiding aan de adductoren en is nog niet volledig fit. “Paul is stappen aan het zetten en blijft pushen. Ik hoop dat hij snel terug is. Je kunt niet uitsluiten dat hij deze zomer alsnog vertrekt”, aldus Vrancken. (BFA) Volledig scherm © BELGA