Alles uit de kast gehaald om Ronaldo binnen te halen, maar Al-Nassr grijpt na beker nu ook naast de titel

Met veel bombarie en grote verwachtingen binnengehaald, maar geen prijs voor Cristiano Ronaldo (38) in zijn eerste (en laatste?) seizoen in Saoedi-Arabië. De titel gaat naar Al-Ittihad, nadat Al-Nassr ook de beker misliep. Eerder deze week waren alle ogen nog gericht op zijn partner Georgina Rodriguez (29). Op het filmfestival van Cannes droeg zij een diamanten halsketting van liefst 1,15 miljoen euro.

Een gelijkspel bij Al-Ettifaq (1-1) en winst van Al-Ittihad (0-3 bij Al Feiha) maakt een definitief einde aan de titeldroom van Al-Nassr en Cristiano Ronaldo. Met de slotspeeldag nog voor de boeg, is Al-Ittihad al zeker van de titel. CR7 speelde zijn zestiende competitiematch voor Al-Nassr, maar kon niet scoren en blijft zo steken op veertien goals. De topschutter in de Saudi Premier League is de Marokkaan Abderrazak Hamdallah met 20 goals (in 25 matchen). Opvallend: hij speelde vorig seizoen nog voor Al-Nassr.

Afwachten nu of Ronaldo, ondanks een nog doorlopend contract goed voor zo'n 200 miljoen euro per jaar, volgend seizoen een nieuwe gooi doet naar prijzen in Saoedi-Arabië. Het gonst immers van de geruchten als zou de Portugese superster alweer wil vertrekken bij Al-Nassr.

KIJK. Georgina Rodriguez in Cannes

Present op het befaamde filmfestival van Cannes, zo’n 5.000 kilometer verder: Georgina Rodriguez. Ze arriveerde donderdagochtend in het paars, vrijdagavond trok ze een gouden lange jurk aan. Maar donderdagavond, dan stal ze pas écht de show. In een fonkelende zwarte jurk trok ze de camera’s naar zich toe. Maar het was toch vooral wat rond haar hals hing dat met de aandacht ging lopen. Namelijk een diamanten ketting van het luxemerk Chopard. Prijskaartje volgens experts? 1,15 miljoen euro. In het verleden poseerde het model onder meer voor juweelmerk Tiffany & Co.

Georgina is op rondreis door Europa. Zo stopte ze voor haar trip naar Cannes in Madrid - waar ze jarenlang met Ronaldo woonde - voor een fotoshoot. De tweeling Mateo en Eva (5) en Alana Martina (eveneens 5) vergezelden haar. Nadien ging het dus richting Frankrijk, waar ze onder immense belangstelling werd onthaald.

Eerder deze week bezorgde Ronaldo met een mooie krul Al-Nassr nog de zege tegen Al-Shabab. Zijn veertiende goal.

KIJK. Ronaldo bezorgt Al-Nassr zege met knap doelpunt

