Alleen Haaland doet nét beter: Gift Orban scoort aan lopende band voor ogen van scouts Europese topclubs

KIJK. De veertien competitiegoals van Viktor Orban

Zaterdagmiddag, ten huize Gift Orban in Oostakker. Op de beats van de Afrikaanse artiest Afara Tsena haalt de Nigeriaanse spits zijn dansmoves boven. Korte broek en een excentriek Versace-shirt aan. Hij voert een showtje op in zijn eigen huiskamer en deelt het op Instagram. Amusante beelden.

Enkele uren later was het tijd voor een nieuwe Orban-show. Met Jan Breydel als podium. Na een rode kaart voor Cercle-verdediger Ravych en de openingsgoal van Cuypers kreeg AA Gent vrij spel. Daar profiteerde Orban optimaal van. Een hattrick in zestien minuten tijd - alsjeblieft. Vooral zijn derde treffer, een lobje over doelman Majecki, mocht er zijn. Hij trapte AA Gent zo (quasi) Europa in. Volgend weekend thuis winnen tegen Cercle en dat ticket voor de tweede voorrondes van de Conference League is binnen.

Voor de Nigeriaan was het al zijn derde hattrick bij AA Gent, na die tegen Basaksehir en zijn vier goals aan de Gaverbeek. Intussen zit hij aan 19 goals in 19 wedstrijden. Wat een cijfers. Wat een sensatie. Sinds zijn debuut op 11 februari scoorde er slechts één speler vaker op de Europese velden: ene Erling Haaland (21 goals).

Volledig scherm Ook tegen Basaksehir scoorde Orban een hattrick. © BELGA

Man United, Dortmund,...

AA Gent zegt dat het Orban wil houden komende zomer, maar ís hij wel te houden? “Daar gaan we het nu niet over hebben”, grijnsde Hein Vanhaezebrouck. Ook tegen Cercle zaten er, zoals gewoonlijk, heel wat scouts in de tribune voor Orban. Het ging onder andere over Lille, Manchester United, Tottenham, Borussia Dortmund en Benfica. Sinds zijn waanzinnige hattrick tegen Basaksehir volgen ze hem allemaal. En dit is slechts een greep van clubs die Orban in het vizier hebben - de telefoon in de Ghelamco Arena staat niet stil. Afwachten welke Europese (sub)topclubs uiteindelijk zullen doorduwen. Bij een mooi bod zal Orban zelf wellicht open staan voor een transfer - voor hem mag het vooruit gaan.

Met veertien competitietreffers staat hij - na welgeteld drie maanden in ons land - al zevende in de topschuttersstand. Die wordt nog altijd aangevoerd door zijn spitsbroer Cuypers (22), die op de shortlist van Borussia Mönchengladbach staat.

Maar stel u nu eens voor dat AA Gent Orban van begin dit seizoen in zijn rangen had. “Goh, wat als Tissoudali fit was gebleven?”, counterde Vanhaezebrouck. “En wat als we weinig blessureleed hadden en jongens als Hanche-Olsen en Ngadeu niet waren vertrokken? Kijk, Gift was eigenlijk een risico-investering. Als hij in zijn eerste wedstrijden presteerde zoals in zijn kort dipje van enkele weken terug, dan kwamen er misschien al reacties dat hij ‘te weinig’ was. Maar hij vlamde er meteen twee binnen tegen Westerlo en ging nadien maar door.” En dus kon ook Vanhaezebrouck alleen maar besluiten: “Gift is een fenomeen.”

Volledig scherm Hugo Cuypers staat op de shortlist van Borussia Mönchengladbach. © BELGA

Volledig scherm © Photo News