Alle competitiewedstrijden in jeugdvoetbal stopgezet

De jongste voetballertjes - tot 12 jaar - mogen wel nog trainen en onderlinge oefenwedstrijden spelen. Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen, licht toe. “Gezien de huidige epidemiologische toestand en de beslissingen van de regering, was dit logisch”, aldus Van Craen. “We hebben geen termijn bepaald. We zullen zien in functie van de evolutie van het virus, en de maatregelen die de overheid neemt, wanneer we weer in competitieverband wedstrijden zullen organiseren.”