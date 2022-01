Alexander Blessin verlaat KV Oostende voor Genoa, dat afkoopsom van 2 miljoen euro betaalt: “Op 24 uur tijd was alles geregeld”

Exit Alexander Blessin bij KV Oostende. De coach die de kustploeg vorig seizoen onder het goedkeurend oog van eigenaar Pacific Media Group naar de Europe Play-off leidde, verlaat Oostende per direct. Laagvlieger in de Serie A Genoa CFC betaalt 2 miljoen euro voor Blessin - de afkoopsom die vorige zomer in zijn nieuwe overeenkomst werd opgenomen. Zo slaagt de Amerikaanse investeringsgroep na de eerdere uitgaande transfers van onder meer Sakala, Hjulsager en Bataille andermaal in haar voornaamste opzet, namelijk geld verdienen: “Het is allemaal heel snel gegaan. Op 24 uur tijd was alles geregeld”, reageerde Blessin. “Genoa is een aanbieding die ik niet kon weigeren. Het is een traditieclub in de Serie A en ik krijg er een langetermijnproject aangeboden.”

Het vertrek van Blessin is desalniettemin pijnlijk voor Oostende, dat vorig seizoen een ware renaissance beleefde na enkele jaren kommer en kwel. Dit seizoen kon de fel verzwakte spelersgroep onder de Duitse coach evenwel niet bevestigen - KVO staat pas vijftiende, weliswaar vier punten boven de degradatiestreep. Met zijn enthousiasme en filosofie gooide Blessin hoge ogen aan zee en bij uitbreiding in het Belgische voetbal. Een overgang naar één van onze topclubs, zoals Racing Genk of Club Brugge, zat er evenwel nooit in. Vanuit het buitenland was er vage interesse van onder meer Sheffield United, maar dat boeide Blessin maar weinig.

Volledig scherm © Photo News

Bij Oostende neemt Markus Pflanz, assistent van Blessin, tijdelijk over. Niemand van de huidige staf reist in principe mee naar Genoa, waar Blessin vandaag wordt voorgesteld. Woensdagvoormiddag leidde de Duitser voor het laatst de training op oefencomplex De Schorre, waar hij zijn spelers nog niet op de hoogte kon brengen van zijn nakende overgang. Tijd voor een afscheid was er evenmin - Blessin stapte woensdagavond al op het vliegtuig: “Omdat de overgang nog niet in kannen en kruiken was, heb ik zelfs na de training fysiek geen afscheid kunnen nemen van de spelers. Ik zal hen zeker nog contacteren om dat te doen.” De coach neemt enkel David Zdrilic mee, een Australische ex-voetballer met Kroatische roots, die sinds kort als videoanalist op de achtergrond in Oostende werkte.

Met zes maanden vertraging heeft Blessin dan toch zijn transfer naar een topcompetitie beet. Al wacht hem als opvolger van Andriy Shevchenko een zware klus - Genoa staat voorlaatste in de stand en verloor maandag nog met 6-0 op bezoek bij Fiorentina. Bij Oostende wordt eerstdaags een nieuwe coach voorgesteld. Niet verrassend een buitenlander, die naar verluidt al even op de schaduwlijst staat: “We wisten dat deze dag uiteindelijk zou komen”, aldus CEO Gauthier Ganaye. “Het had eerder kunnen zijn, het had later kunnen zijn, maar het zou uiteindelijk altijd gebeuren.”

Volledig scherm Bij Genoa CFC wordt Blessin coach van onze landgenoot Zinho Vanheusden. © Photo News