Alex Muzio (37), de ambitieuze voorzitter van de fiere leider: “Union verkopen? Ik wil hier tot mijn 77ste blijven”

Beloften "Ik hou van uitdagin­gen": Beloften op EK-jacht met Ronaldo-fan Van der Brempt, die wel pijnlijke panna te verduren krijgt

Vrijdag en volgende week dinsdag spelen de jonge Rode Duivels hun vijfde en zesde kwalificatiewedstrijd in aanloop naar het EK 2023 U21. Tegenstanders zijn Turkije (in Leuven) en Schotland (in Dundee). België gaat in groep I op kop met 12 op 12, Denemarken (6 op 9) en Turkije (4 op 9) zijn de eerste achtervolgers. Een zes op zes en de Jonge Duivels zetten een reuzenstap richting EK.

9 november