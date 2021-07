Alderweireld neemt afscheid van Spurs en verkast naar Al-Duhail: "Tottenham blijft voor altijd in mijn hart”

KV Kortrijk Matchwin­naar Teddy Chevalier scoorde eindelijk opnieuw voor KVK: “Omdat er weer publiek op tribunes zat”

25 juli Zes jaar was het geleden dat KV Kortrijk nog eens met een overwinning aan een nieuw voetbalseizoen was begonnen. En zowaar twee jaar, twee maanden en één week had Teddy Chevalier - all time topschutter van de Kerels - in de competitie niet meer gescoord voor KVK. Zaterdag tegen Seraing opende de Franse spits, met een half jaar vertraging, eindelijk de rekening van zijn derde periode in het Guldensporenstadion. “Net nu er weer supporters op de tribunes zaten, dat is echt geen toeval”, straalde de Kortrijkse publiekslieveling.